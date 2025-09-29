Відео
Як і скільки можна заробити на YouTube в Україні у 2025 році

Ua ru
Дата публікації: 29 вересня 2025 16:32
Скільки можна заробити на YouTube в Україні — реклама, Premium та Shorts
Логотип YouTube. Фото: Unsplash

YouTube давно став повноцінним майданчиком для заробітку в Україні, але прибуток тут визначають не лише перегляди. Результат залежить від правил монетизації, алгоритмів, географії аудиторії та відповідності контенту політикам платформи.

Про це пише 24 Канал.

Читайте також:

З чого складається дохід автора на YouTube

За програмою YouTube Partner Programme (YPP) дохід формується з кількох напрямів:

  • покази реклами у відео;
  • платні інструменти взаємодії (членство каналу, подарунки в стрімах — Super Chat, Super Stickers, Super Thanks);
  • перегляди користувачами з YouTube Premium;
  • окремі механіки для коротких роликів у Shorts.

Розподіл коштів різниться залежно від інструмента монетизації. За рекламу на звичайних відео (Watch Page Monetisation Module) автор отримує 55% "чистого" доходу. Для членств і "супердонатів" частка становить 70% від нетто доходу. У Shorts автору нараховують 45% від виділеного для Shorts пулу — це суттєво впливає на кінцеву суму та часто недооцінюється при "підрахунках на пальцях".

Порушення правил — використання чужих матеріалів без власної обробки чи унікальної подачі — загрожує обмеженням або зупиненням монетизації. Велика кількість підписників не гарантує прибутку: вирішальними є оригінальність, якість і спосіб подачі.

Перегляди від користувачів із YouTube Premium приносять додатковий дохід пропорційно часу перегляду — для аудиторій, що цінують перегляд без реклами, це може бути відчутно. Shorts дозволяє швидко нарощувати охоплення, однак середня "ставка" там нижча, а виплати йдуть зі спільного пулу, тож для відчутного заробітку потрібна стабільно велика кількість переглядів.

Загальний дохід значною мірою визначається країнами перегляду. Аудиторія зі США, Канади чи Західної Європи зазвичай забезпечує вищі ставки реклами. Якщо переважають регіони з низьким CPM, великі перегляди не завжди конвертуються у високий прибуток.

За останні чотири роки YouTube виплатив авторам понад 100 млрд доларів — йдеться не лише про блогерів, а й про музикантів, продакшн-студії та незалежні медіа. Кількість каналів із річним доходом понад 100 тис. доларів зросла на 45%.

Нагадаємо, цього року YouTube святкує своє 20-річчя й на заході Made on YouTube представив низку нових інструментів для авторів. Вони охоплюють створення, монетизацію та взаємодію з аудиторією, що має ще більше розширити можливості креаторів.

Також ми писали, що сервіс YouTube почав жорсткіше контролювати дотримання правила "спільного домогосподарства" у сімейних планах Premium. Користувачі, які не підтвердять проживання з менеджером сім'ї, отримують попередження й ризикують втратити доступ до переваг підписки вже через 14 днів.

Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
