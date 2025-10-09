Подписка на YouTube Premium — как платить вдвое меньше, если есть iPhone

Логотип YouTube на экране смартфона. Фото: Unsplash

Пользователи iPhone часто оформляют подписки в приложениях — и именно здесь возникает переплата. Если купить YouTube Premium не через App Store, а в браузере, цена становится существенно ниже.

Об этом пишет 24 Канал.

Реклама

Читайте также:

Как сэкономить на подписке YouTube Premium

Оформление YouTube Premium в браузере (напрямую на сайте YouTube) обходится на 40% дешевле, чем через App Store. Причина — комиссия Apple за транзакции внутри приложений, которую сервисы закладывают в конечную стоимость для iOS.

Если оформлять подписку через App Store, тогда она будет стоить 159 грн/месяц, но если через браузер — 99 грн/месяц. Разница составляет 60 грн ежемесячно, то есть более 700 грн в год.

Чтобы оформить ее дешевле:

откройте Safari или другой браузер на iPhone;

перейдите на youtube.com/premium;

войдите в свой Google-аккаунт;

выберите план и оплатите картой.

После этого Premium автоматически активируется в приложении YouTube на вашем iPhone.

Apple взимает 30% комиссии за покупки, оформленные через App Store. Поэтому сервисы вроде YouTube повышают цены внутри приложения для покрытия этой комиссии, тогда как оплата напрямую в браузере позволяет избежать надбавки.

Напомним, YouTube начал более жесткий контроль за соблюдением правил пользования семейными планами Premium. Платформа требует, чтобы все участники подписки жили по одному адресу с главным аккаунтом — так называемым менеджером семьи.

Также мы писали, что iPhone остается одним из самых дорогих, но в то же время самых популярных смартфонов среди пользователей. Его ценят за стабильность, быстродействие и долговременную поддержку обновлений, однако, как и любое электронное устройство, iPhone имеет ограниченный срок службы.