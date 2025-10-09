Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології Як платити менше за підписку YouTube Premium, якщо у вас iPhone

Як платити менше за підписку YouTube Premium, якщо у вас iPhone

Ua ru
Дата публікації: 9 жовтня 2025 10:34
Підписка на YouTube Premium — як платити вдвічі менше, якщо маєте iPhone
Логотип YouTube на екрані смартфона. Фото: Unsplash

Користувачі iPhone часто оформлюють підписки в застосунках — і саме тут виникає переплата. Якщо купити YouTube Premium не через App Store, а у браузері, ціна стає суттєво нижчою.

Про це пише 24 Канал.

Реклама
Читайте також:

Як зекономити на підписці YouTube Premium

Оформлення YouTube Premium у браузері (напряму на сайті YouTube) обходиться на 40% дешевше, ніж через App Store. Причина — комісія Apple за транзакції всередині застосунків, яку сервіси закладають у кінцеву вартість для iOS.

Якщо оформлювати підписку через App Store, тоді вона коштуватиме 159 грн/місяць, але якщо через браузер — 99 грн/місяць. Різниця становить 60 грн щомісяця, тобто понад 700 грн на рік.

Щоб оформити її дешевше:

  • відкрийте Safari або інший браузер на iPhone;
  • перейдіть на youtube.com/premium;
  • увійдіть у свій Google-акаунт;
  • оберіть план і оплатіть карткою.

Після цього Premium автоматично активується в застосунку YouTube на вашому iPhone.

Apple стягує 30% комісії за покупки, оформлені через App Store. Тому сервіси на кшталт YouTube підвищують ціни всередині застосунку для покриття цієї комісії, тоді як оплата напряму у браузері дозволяє уникнути надбавки.

Нагадаємо, YouTube розпочав більш жорсткий контроль за дотриманням правил користування сімейними планами Premium. Платформа вимагає, щоб усі учасники передплати мешкали за однією адресою з головним акаунтом — так званим менеджером сім'ї.

Також ми писали, що iPhone залишається одним із найдорожчих, але водночас найпопулярніших смартфонів серед користувачів. Його цінують за стабільність, швидкодію та довготривалу підтримку оновлень, проте, як і будь-який електронний пристрій, iPhone має обмежений строк служби.

YouTube Apple iPhone економія ціни передплата
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації