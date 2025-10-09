Підписка на YouTube Premium — як платити вдвічі менше, якщо маєте iPhone

Логотип YouTube на екрані смартфона. Фото: Unsplash

Користувачі iPhone часто оформлюють підписки в застосунках — і саме тут виникає переплата. Якщо купити YouTube Premium не через App Store, а у браузері, ціна стає суттєво нижчою.

Про це пише 24 Канал.

Реклама

Читайте також:

Як зекономити на підписці YouTube Premium

Оформлення YouTube Premium у браузері (напряму на сайті YouTube) обходиться на 40% дешевше, ніж через App Store. Причина — комісія Apple за транзакції всередині застосунків, яку сервіси закладають у кінцеву вартість для iOS.

Якщо оформлювати підписку через App Store, тоді вона коштуватиме 159 грн/місяць, але якщо через браузер — 99 грн/місяць. Різниця становить 60 грн щомісяця, тобто понад 700 грн на рік.

Щоб оформити її дешевше:

відкрийте Safari або інший браузер на iPhone;

перейдіть на youtube.com/premium;

увійдіть у свій Google-акаунт;

оберіть план і оплатіть карткою.

Після цього Premium автоматично активується в застосунку YouTube на вашому iPhone.

Apple стягує 30% комісії за покупки, оформлені через App Store. Тому сервіси на кшталт YouTube підвищують ціни всередині застосунку для покриття цієї комісії, тоді як оплата напряму у браузері дозволяє уникнути надбавки.

Нагадаємо, YouTube розпочав більш жорсткий контроль за дотриманням правил користування сімейними планами Premium. Платформа вимагає, щоб усі учасники передплати мешкали за однією адресою з головним акаунтом — так званим менеджером сім'ї.

Також ми писали, що iPhone залишається одним із найдорожчих, але водночас найпопулярніших смартфонів серед користувачів. Його цінують за стабільність, швидкодію та довготривалу підтримку оновлень, проте, як і будь-який електронний пристрій, iPhone має обмежений строк служби.