YouTube позволит заблокированным блогерам вернуться на платформу — что известно

YouTube объявил, что создатели, чьи каналы ранее были удалены за нарушение правил, смогут подать запрос на создание новой учетной записи. Компания называет это "пилотным" проектом и объясняет, что многие заблокированные создатели заслуживают второго шанса.

Что меняется и кого это касается

В заявлении YouTube говорится, что при рассмотрении запросов будут учитываться несколько факторов: были ли нарушения особо тяжкими или систематическими, а также наносили ли действия автора на платформе или вне ее вред сообществу (в частности, когда речь идет о безопасности детей). Отдельно подчеркнуто: пользователи, заблокированные за нарушение авторских прав, не смогут просить о новом канале.

Предыстория инициативы связана с политическим давлением и изменениями политик. Конгрессмен Джим Джордан посылал повестки Alphabet в рамках расследования о возможном "принуждении или сговоре" администрации Байдена-Харрис с платформами для цензурирования высказываний. В соответствующем письме юрист Alphabet сообщил, что компания предоставит возможность вернуться тем авторам, чьи каналы были удалены за повторные нарушения политик по COVID-19 и целостности выборов, которые сейчас больше не действуют. В письме также указано, что YouTube ценит консервативные голоса и признает их роль в общественном дискурсе.

Во время пандемии крупные платформы, включая YouTube, ограничивали распространение медицинской дезинформации (например, ложные утверждения о "вызове рака" вакцинами), а после событий 6 января 2021 года принимали меры против аккаунтов, которые, по их мнению, могли подстрекать к насилию, в том числе и против аккаунта тогдашнего президента Дональда Трампа. Хотя эти политики впоследствии были отменены, заблокированные по ним создатели и в дальнейшем не могли загружать видео.

Процедура возврата предусматривает годовую паузу: податься на новый канал можно не ранее чем через год после блокировки (при этом апелляцию на решение об удалении канала можно подавать в течение этого периода). Если запрос одобрят, автор стартует "с нуля" — без восстановления предыдущего аккаунта — но сможет снова претендовать на участие в YouTube Partner Program после выполнения требований и делиться доходом от рекламы с платформой.

