YouTube дозволить заблокованим блогерам повернутися на платформу — що відомо

YouTube оголосив, що творці, чиї канали раніше були видалені за порушення правил, зможуть подати запит на створення нового облікового запису. Компанія називає це "пілотним" проєктом і пояснює, що багато заблокованих творців заслуговують на другий шанс.

Що змінюється та кого це стосується

У заяві YouTube йдеться, що під час розгляду запитів враховуватимуться кілька чинників: чи були порушення особливо тяжкими або систематичними, а також чи завдавали дії автора на платформі або поза нею шкоди спільноті (зокрема, коли йдеться про безпеку дітей). Окремо підкреслено: користувачі, заблоковані за порушення авторських прав, не зможуть просити про новий канал.

Передісторія ініціативи пов'язана з політичним тиском і змінами політик. Конгресмен Джим Джордан надсилав повістки Alphabet у межах розслідування щодо можливого "примусу чи змови" адміністрації Байдена-Гарріс із платформами для цензурування висловлювань. У відповідному листі юрист Alphabet повідомив, що компанія надасть можливість повернутися тим авторам, чиї канали було видалено за повторні порушення політик щодо COVID-19 та цілісності виборів, які нині більше не діють. У листі також зазначено, що YouTube цінує консервативні голоси та визнає їхню роль у громадському дискурсі.

Під час пандемії великі платформи, включно з YouTube, обмежували поширення медичної дезінформації (наприклад, неправдиві твердження про "виклик раку" вакцинами), а після подій 6 січня 2021 року вживали заходів проти акаунтів, які, на їхню думку, могли підбурювати до насильства, зокрема й проти акаунта тодішнього президента Дональда Трампа. Хоч ці політики згодом були скасовані, заблоковані за ними творці й надалі не могли завантажувати відео.

Процедура повернення передбачає річну паузу: податися на новий канал можна не раніше ніж через рік після блокування (при цьому апеляцію на рішення про видалення каналу можна подавати протягом цього періоду). Якщо запит схвалять, автор стартує "з нуля" — без відновлення попереднього акаунта — але зможе знову претендувати на участь у YouTube Partner Program після виконання вимог і ділитися доходом від реклами з платформою.

