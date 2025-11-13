Как полностью очистить рекомендации YouTube — полный гайд по настройке ленты

Как очистить рекомендации YouTube и перезапустить ленту
YouTube постоянно подсовывает видео на основе того, что вы смотрите, ищете, лайкаете и комментируете — и со временем главная страница может превратиться в хаос. Если лента заполнилась контентом, который вы даже не открываете, ее можно почти полностью "обнулить" и постепенно научить алгоритм показывать то, что вам действительно интересно.
Об этом пишет TechPP.
Выключайте нежелательные каналы
Если на главной постоянно появляются видео каналов, которые вы не хотите видеть, нажмите на значок с тремя точками возле такого ролика и выберите пункт "Не рекомендовать канал".
После этого видео с этого канала больше не будут попадать в рекомендации, хотя контент на похожие темы все равно может появляться.
Отмечайте видео как "Не интересно"
Еще один способ "прочистить" главную — активно пользоваться опцией "Не интересно". Ее можно применять к отдельным видео или плейлистам на главной странице.
Опять же, нажимаете три точки возле ролика и выбираете "Не интересно". Так вы даете алгоритму понять, что подобный контент больше не стоит вам навязывать — даже от каналов, на которые вы подписаны.
Отписывайтесь от каналов, которые уже не заходят
Если вы когда-то подписались на канал, а теперь его контент перестал нравиться, логичный шаг — отписаться.
Сначала можно нажать "Не рекомендовать канал" для его видео, а дальше зайти на страницу канала в браузере или приложении и нажать кнопку "Отписаться".
Есть и другой путь:
- в веб-версии откройте меню слева (рядом с логотипом YouTube) и перейдите в раздел "Все подписки", где можно поочередно отменить подписку на ненужные каналы;
- в приложении YouTube нажмите вкладку "Подписки", прокрутите список каналов до кнопки "Все", откройте нужный канал и выберите "Отписаться" в появившемся окне.
Повторяйте до тех пор, пока в подписках не останутся только те авторы, которых вы действительно смотрите.
Следите за музыкой в YouTube Music
Музыка также влияет на то, что вы видите на главной странице YouTube. Треки, которые вы слушаете в YouTube Music, могут появляться в виде миксов и подборок.
Если не хотите, чтобы музыкальные предпочтения засоряли основные рекомендации, обращайте внимание, что именно слушаете и со временем корректируйте плейлисты.
Используйте режим инкогнито
Чтобы не испортить историю просмотров "случайным" видео, воспользуйтесь режимом инкогнито в приложении YouTube.
На главной странице приложения нажмите на свой профиль внизу, проведите по опциям и найдите "Включить режим инкогнито", затем нажмите на него.
Все видео, которые вы смотрите в этом режиме, не попадают в историю просмотров и не влияют на рекомендации. Чтобы вернуться в обычный режим, откройте страницу инкогнито и нажмите "Отключить режим инкогнито".
Очищайте историю просмотров
Самый радикальный способ "обнулить" главную — полностью стереть историю просмотров. Важный момент: это действие нельзя отменить, и все просмотры будут удалены навсегда.
В браузере это выглядит следующим образом:
- откройте меню слева от логотипа YouTube и нажмите "История";
- на странице истории нажмите "Очистить всю историю просмотров";
- подтвердите действие в появившемся окне.
В мобильном приложении:
- нажмите на иконку профиля внизу главной;
- на странице профиля выберите "Просмотреть все" рядом с разделом "История";
- на странице истории нажмите три точки и выберите "Очистить всю историю просмотров", после чего еще раз подтвердите действие.
После этого главная страница фактически начнет "с нуля" и будет заполняться уже новыми просмотрами.
Удаляйте лайки, комментарии и другие взаимодействия
Алгоритм учитывает не только просмотры, но и лайки, дизлайки, комментарии, ответы, сообщения в чате во время трансляций. Если хотите максимально "оборвать" связь с предыдущими предпочтениями, можно убрать и эти данные.
В веб-версии:
- откройте меню слева и перейдите в раздел "Понравившиеся видео". Здесь можно по одному убирать видео из списка, нажимая три точки и выбирая "Убрать из понравившихся";
- если таких видео очень много, зайдите на страницу истории YouTube в сервисе Google My Activity, перейдите на вкладку "Взаимодействия" и выберите "Ваши предпочтения и дизлайки на видео YouTube". Там можно нажать "Удалить все" и подтвердить очистку.
Аналогично можно избавиться от всех других взаимодействий: комментариев, ответов, сообщений в чатах.
В приложении YouTube:
- нажмите на иконку профиля;
- перейдите в настройки (значок шестеренки);
- выберите "Управлять всей историей";
- зайдите в раздел "Взаимодействия" и удалите лайки, дизлайки, комментарии и прочее.
После этого алгоритм перестает опираться на старые отметки "нравится" и может формировать рекомендации почти с чистого листа.
Отвечайте на опросы YouTube
Время от времени YouTube показывает небольшие опросы, в которых просит оценить видео или выбрать темы, которые вам интересны. Не игнорируйте их: внимательные ответы помогают сервису точнее подбирать контент, который будет появляться на главной странице.
Создавайте второй аккаунт для "экспериментов"
Если вы любите иногда "залетать" в совершенно другие жанры, но не хотите, чтобы это влияло на основные рекомендации, стоит завести дополнительный YouTube-аккаунт.
Схема проста:
- для любимых каналов и привычного контента используйте основной аккаунт;
- для экспериментов с новыми темами переключайтесь на второй.
Чтобы изменить аккаунт в приложении:
- нажмите на свою аватарку внизу;
- выберите "Изменить аккаунт";
- выберите второй профиль из списка.
Так вы сохраните чистоту рекомендаций на основном аккаунте, а для спонтанных просмотров всегда можно воспользоваться дополнительным аккаунтом или режимом инкогнито.
Смотрите больше из вкладки "Подписки"
Один из самых эффективных способов поддерживать порядок в рекомендациях — чаще смотреть видео именно из вкладки "Подписки". Для этого нажмите "Подписки" внизу приложения. Там вы сможете просматривать контент только от тех авторов, на которых вы подписаны и которых действительно любите смотреть.
Это помогает алгоритму "понимать", какие каналы для вас приоритетны, и соответственно формировать ленту на главной странице.
Напомним, размер выплат на YouTube может отличаться кардинально — все зависит от страны просмотров, тематики канала и формата контента. За 10 000 просмотров автор способен получить как несколько долларов, так и более сотни, ведь ключевую роль играет рекламный рынок в конкретном регионе.
Также мы писали, что владельцы iPhone нередко переплачивают за подписки, оформленные через приложения. В частности, YouTube Premium в браузере стоит значительно дешевле, чем при оформлении через App Store, где к стоимости добавляется комиссия Apple.
Читайте Новини.LIVE!