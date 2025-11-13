Как полностью очистить рекомендации YouTube — полный гайд по настройке ленты

Логотип YouTube на экране смартфона. Фото: Unsplash

YouTube постоянно подсовывает видео на основе того, что вы смотрите, ищете, лайкаете и комментируете — и со временем главная страница может превратиться в хаос. Если лента заполнилась контентом, который вы даже не открываете, ее можно почти полностью "обнулить" и постепенно научить алгоритм показывать то, что вам действительно интересно.

Выключайте нежелательные каналы

Если на главной постоянно появляются видео каналов, которые вы не хотите видеть, нажмите на значок с тремя точками возле такого ролика и выберите пункт "Не рекомендовать канал".

После этого видео с этого канала больше не будут попадать в рекомендации, хотя контент на похожие темы все равно может появляться.

Отмечайте видео как "Не интересно"

Еще один способ "прочистить" главную — активно пользоваться опцией "Не интересно". Ее можно применять к отдельным видео или плейлистам на главной странице.

Опять же, нажимаете три точки возле ролика и выбираете "Не интересно". Так вы даете алгоритму понять, что подобный контент больше не стоит вам навязывать — даже от каналов, на которые вы подписаны.

Отписывайтесь от каналов, которые уже не заходят

Если вы когда-то подписались на канал, а теперь его контент перестал нравиться, логичный шаг — отписаться.

Сначала можно нажать "Не рекомендовать канал" для его видео, а дальше зайти на страницу канала в браузере или приложении и нажать кнопку "Отписаться".

Есть и другой путь:

в веб-версии откройте меню слева (рядом с логотипом YouTube) и перейдите в раздел "Все подписки", где можно поочередно отменить подписку на ненужные каналы;

в приложении YouTube нажмите вкладку "Подписки", прокрутите список каналов до кнопки "Все", откройте нужный канал и выберите "Отписаться" в появившемся окне.

Повторяйте до тех пор, пока в подписках не останутся только те авторы, которых вы действительно смотрите.

Следите за музыкой в YouTube Music

Музыка также влияет на то, что вы видите на главной странице YouTube. Треки, которые вы слушаете в YouTube Music, могут появляться в виде миксов и подборок.

Если не хотите, чтобы музыкальные предпочтения засоряли основные рекомендации, обращайте внимание, что именно слушаете и со временем корректируйте плейлисты.

Используйте режим инкогнито

Чтобы не испортить историю просмотров "случайным" видео, воспользуйтесь режимом инкогнито в приложении YouTube.

На главной странице приложения нажмите на свой профиль внизу, проведите по опциям и найдите "Включить режим инкогнито", затем нажмите на него.

Все видео, которые вы смотрите в этом режиме, не попадают в историю просмотров и не влияют на рекомендации. Чтобы вернуться в обычный режим, откройте страницу инкогнито и нажмите "Отключить режим инкогнито".

Очищайте историю просмотров

Самый радикальный способ "обнулить" главную — полностью стереть историю просмотров. Важный момент: это действие нельзя отменить, и все просмотры будут удалены навсегда.

В браузере это выглядит следующим образом:

откройте меню слева от логотипа YouTube и нажмите "История";

на странице истории нажмите "Очистить всю историю просмотров";

подтвердите действие в появившемся окне.

В мобильном приложении:

нажмите на иконку профиля внизу главной;

на странице профиля выберите "Просмотреть все" рядом с разделом "История";

на странице истории нажмите три точки и выберите "Очистить всю историю просмотров", после чего еще раз подтвердите действие.

После этого главная страница фактически начнет "с нуля" и будет заполняться уже новыми просмотрами.

Удаляйте лайки, комментарии и другие взаимодействия

Алгоритм учитывает не только просмотры, но и лайки, дизлайки, комментарии, ответы, сообщения в чате во время трансляций. Если хотите максимально "оборвать" связь с предыдущими предпочтениями, можно убрать и эти данные.

В веб-версии:

откройте меню слева и перейдите в раздел "Понравившиеся видео". Здесь можно по одному убирать видео из списка, нажимая три точки и выбирая "Убрать из понравившихся";

если таких видео очень много, зайдите на страницу истории YouTube в сервисе Google My Activity, перейдите на вкладку "Взаимодействия" и выберите "Ваши предпочтения и дизлайки на видео YouTube". Там можно нажать "Удалить все" и подтвердить очистку.

Аналогично можно избавиться от всех других взаимодействий: комментариев, ответов, сообщений в чатах.

В приложении YouTube:

нажмите на иконку профиля;

перейдите в настройки (значок шестеренки);

выберите "Управлять всей историей";

зайдите в раздел "Взаимодействия" и удалите лайки, дизлайки, комментарии и прочее.

После этого алгоритм перестает опираться на старые отметки "нравится" и может формировать рекомендации почти с чистого листа.

Отвечайте на опросы YouTube

Время от времени YouTube показывает небольшие опросы, в которых просит оценить видео или выбрать темы, которые вам интересны. Не игнорируйте их: внимательные ответы помогают сервису точнее подбирать контент, который будет появляться на главной странице.

Создавайте второй аккаунт для "экспериментов"

Если вы любите иногда "залетать" в совершенно другие жанры, но не хотите, чтобы это влияло на основные рекомендации, стоит завести дополнительный YouTube-аккаунт.

Схема проста:

для любимых каналов и привычного контента используйте основной аккаунт;

для экспериментов с новыми темами переключайтесь на второй.

Чтобы изменить аккаунт в приложении:

нажмите на свою аватарку внизу;

выберите "Изменить аккаунт";

выберите второй профиль из списка.

Так вы сохраните чистоту рекомендаций на основном аккаунте, а для спонтанных просмотров всегда можно воспользоваться дополнительным аккаунтом или режимом инкогнито.

Смотрите больше из вкладки "Подписки"

Один из самых эффективных способов поддерживать порядок в рекомендациях — чаще смотреть видео именно из вкладки "Подписки". Для этого нажмите "Подписки" внизу приложения. Там вы сможете просматривать контент только от тех авторов, на которых вы подписаны и которых действительно любите смотреть.

Это помогает алгоритму "понимать", какие каналы для вас приоритетны, и соответственно формировать ленту на главной странице.

