YouTube получает новый дизайн и функции — что изменится в видеоплеере, комментариях и лайках

Логотип YouTube на экране смартфона. Фото: Unsplash

YouTube запускает поэтапный глобальный релиз визуальных изменений и новых возможностей, чтобы сделать просмотр более приятным, а навигацию — более интуитивной. Обновления начали появляться с 13 октября на мобильных устройствах, в веб-версии и на телевизорах.

Об этом говорится в официальном блоге YouTube.

Реклама

Читайте также:

Что именно меняется

YouTube освежил общий вид просмотра. Обновленный видеоплеер стал чище и более погружным: элементы управления получили новые значки и округлые формы, а интерфейс меньше перекрывает контент. Отчасти этот стиль напоминает Liquid Glass от Apple. По словам команды сервиса, цель — совместить энергию контента с видом интерфейса, чтобы сделать опыт просмотра более приятным.

Обновленный вид проигрывателя видео на YouTube. Фото: YouTube

Улучшено и взаимодействие во время просмотра. Жест двойного тапа для перемотки обновили, чтобы он имел более современный вид и меньше отвлекал. На смартфонах переход между вкладками стал более плавным благодаря обновленной анимации.

Отдельно поработали над действиями с контентом. В отдельных видео лайки будут иметь кастомную анимацию, соответствующую тематике ролика — например, музыкальную ноту для клипов или подсказку по спорту для спортивных видео. Добавление в "Просмотреть позже" и в плейлисты стало проще и визуально понятнее. Комментарии получают нити ответов — это структурирует разговоры и облегчает чтение в панели реплаев.

Тестирование части изменений продолжалось ранее в этом году на выборочных устройствах, теперь же редизайн постепенно доберется всем пользователям в вебе, на Android и iOS, а также в приложениях для ТВ.

Напомним, уровень монетизации на YouTube существенно зависит от страны, тематики контента и формата видео. За 10 000 просмотров авторы могут получить как несколько долларов, так и более сотни.

Также мы писали, что владельцы iPhone нередко переплачивают за подписки, оформляя их непосредственно через приложения. В частности, приобретение YouTube Premium через App Store стоит дороже — если же оформить подписку в браузере, цена будет заметно ниже.