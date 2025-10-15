Відео
Головна Технології YouTube отримав редизайн у стилі Liquid Glass — що змінилося

YouTube отримав редизайн у стилі Liquid Glass — що змінилося

Дата публікації: 15 жовтня 2025 10:44
YouTube отримує новий дизайн і функції — що зміниться у відеоплеєрі, коментарях і лайках
Логотип YouTube на екрані смартфона. Фото: Unsplash

YouTube запускає поетапний глобальний реліз візуальних змін і нових можливостей, щоб зробити перегляд приємнішим, а навігацію — інтуїтивнішою. Оновлення почали з'являтися з 13 жовтня на мобільних пристроях, у вебверсії та на телевізорах.

Про це йдеться в офіційному блозі YouTube.

Читайте також:

Що саме змінюється

YouTube освіжив загальний вигляд перегляду. Оновлений відеоплеєр став чистішим і більш занурювальним: елементи керування отримали нові значки та округлі форми, а інтерфейс менше перекриває контент. Частково цей стиль нагадує Liquid Glass від Apple. За словами команди сервісу, мета — поєднати енергію контенту з виглядом інтерфейсу, щоб зробити досвід перегляду більш приємним.

Обновленный вид проигрывателя YouTube
Оновлений вигляд програвача відео на YouTube. Фото: YouTube

Покращено і взаємодію під час перегляду. Жест подвійного тапу для перемотування оновили, щоб він мав сучасніший вигляд та менше відволікав. На смартфонах перехід між вкладками став плавнішим завдяки оновленій анімації.

Окремо попрацювали над діями з контентом. В окремих відео лайки матимуть кастомну анімацію, що відповідає тематиці ролика — наприклад, музичну ноту для кліпів або підказку зі спорту для спортивних відео. Додавання до "Переглянути пізніше" та у плейлисти стало простішим і візуально зрозумілішим. Коментарі отримують нитки відповідей — це структурує розмови і полегшує читання у панелі реплаїв.

Тестування частини змін тривало раніше цього року на вибіркових пристроях, тепер же редизайн поступово дістанеться всім користувачам у вебі, на Android та iOS, а також у застосунках для ТВ.

Нагадаємо, рівень монетизації на YouTube суттєво залежить від країни, тематики контенту й формату відео. За 10 000 переглядів автори можуть отримати як кілька доларів, так і понад сотню.

Також ми писали, що власники iPhone нерідко переплачують за підписки, оформлюючи їх безпосередньо через застосунки. Зокрема, придбання YouTube Premium через App Store коштує дорожче — якщо ж оформити підписку у браузері, ціна буде помітно нижчою.

Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
