YouTube запустил новую функцию — личные итоги 2025 года

YouTube запустил новую функцию — личные итоги 2025 года

Дата публикации 4 декабря 2025 10:34
YouTube запустил Recap 2025 — где найти персональный итог года и как он работает
Логотип YouTube на экране смартфона. Фото: Unsplash

YouTube представил первый персонализированный итог года Recap, который формирует обзор всего контента, который пользователь смотрел в течение 2025 года. Новый инструмент базируется на истории просмотров и подсвечивает главные интересы, увлечения и изменения в привычках просмотра видео.

Об этом говорится в блоге компании.

Читайте также:

Как работает YouTube Recap и где его найти

Recap запустился со 2 декабря 2025 года для пользователей YouTube в Северной Америке и в течение недели станет доступным во всем мире. Найти свой итог года можно прямо на главной странице сервиса или во вкладке "Вы" как на мобильных устройствах, так и на десктопе.

Функция YouTube Recap с итогами года
Функция YouTube Recap с итогами года. Фото: YouTube

YouTube Recap создан так, чтобы отразить, что пользователь — это не одна роль или интерес. 2025 год мог стать "эрой кастомных клавиатур", периодом увлечения KATSEYE или временем, когда вы массово смотрели распаковку Лабубу, — чаще всего это микс всего вместе. Именно поэтому платформа запустила функцию, которую давно просили пользователи.

В рамках Recap пользователь получает до 12 карточек, которые отображают:

  • самые популярные каналы;
  • ключевые интересы;
  • динамику изменений в предпочтениях просмотра;
  • тип "персональности" на основе того, какие видео вы чаще всего смотрели.

Если в 2025 году вы много слушали музыку через YouTube, в Recap появится отдельный блок с ТОП-артистами и песнями года. Оттуда можно перейти глубже — к основным жанрам, подкастам и даже короткому срезу вашего международного музыкального прослушивания в приложении YouTube Music.

Напомним, YouTube формирует вашу ленту на основе истории просмотров, поиска, лайков и комментариев — и со временем главная страница может превратиться в неуправляемый поток случайного контента. Если рекомендации уже не соответствуют вашим интересам, ленту можно почти полностью "обнулить" и заново научить алгоритм показывать именно то, что вам нравится.

Также мы писали, что YouTube постепенно запускает глобальное обновление интерфейса и новых функций, направленных на улучшение просмотра и упрощение навигации. Изменения появляются одновременно в мобильном приложении, веб-версии и на телевизорах.

Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
