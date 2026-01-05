Xiaomi припиняє підтримку шести смартфонів у 2026 році — перелік моделей

Логотип компанії Xiaomi. Фото: Unsplash

У 2026 році шість смартфонів Xiaomi та Redmi мають перейти в статус End of Life (EOL) — тобто втратити підтримку у вигляді патчів безпеки та системних оновлень. Пристрої продовжать працювати, але більше не отримуватимуть нових програмних поліпшень і захисту від актуальних цифрових загроз.

Про це пише XiaomiTime.

Які пристрої Xiaomi втратять підтримку

Життєвий цикл програмної підтримки — важлива річ для власників смартфонів, адже регулярні оновлення відповідають і за безпеку, і за розвиток інтерфейсу. Коли модель досягає етапу end-of-life, розробник припиняє випуск ексклюзивних для неї оновлень — зокрема патчів безпеки та нових версій системи.

У списку моделей, які мають завершити підтримку протягом 2026 року, називають флагмани серії Xiaomi 12 та лінійку 12T. За графіками підтримки, Xiaomi 12 і Xiaomi 12 Pro повинні дійти до дедлайну EOL у березні 2026 року, а останнім великим оновленням для них стане HyperOS 3. Своєю чергою, Xiaomi 12T і Xiaomi 12T Pro, як очікується, завершать цикл підтримки в жовтні 2026 року.

Окремі строки EOL у 2026 році згадуються й для популярних моделей Redmi. Зокрема, Redmi Note 12 5G має завершити програмну підтримку в березні 2026 року, закривши життєвий цикл на HyperOS 2. Бюджетний Redmi 12C, за цією ж логікою, повинен підійти до фіналу підтримки на початку 2026 року.

Для власників пристроїв, які потрапляють до цього переліку, статус EOL — сигнал придивитися до оновлення смартфона.

