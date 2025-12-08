Відео
Головна Технології Xiaomi по-тихому припинила підтримку двох популярних смартфонів

Xiaomi по-тихому припинила підтримку двох популярних смартфонів

Ua ru
Дата публікації: 8 грудня 2025 10:34
Xiaomi припинила оновлення Redmi 12C і Poco C55 — що це означає для власників
В руках смартфон Xiaomi Redmi 12C. Фото: кадр з відео/YouTube

Xiaomi без гучних анонсів зняла з програмної підтримки два популярні бюджетні смартфони. Пристрої більше не отримуватимуть ані нових версій Android, ані оновлень безпеки, тож фактично завершили свій життєвий цикл.

Про це пише XiaomiTime.

Які смартфони втратили оновлення

Компанія оновила офіційний список гаджетів, для яких завершено розповсюдження прошивок. До нього потрапили Redmi 12C і Poco C55 — для цих моделей припинено випуск як системних апдейтів, так і щомісячних патчів безпеки.

Останнім оновленням для обох смартфонів став жовтневий патч безпеки 2025 року. У листопаді та грудні жодних нових версій ПЗ, включно з очікуваним оновленням до HyperOS 2, так і не з'явилося. Таким чином, реальна підтримка фактично завершилася вже восени.

Згідно з внутрішньою дорожньою картою Xiaomi, у лютому 2026 року Redmi 12C та Poco C55 офіційно отримають статус EOL (end of life — "кінець життєвого циклу"). Обидві моделі належать до бюджетного сегмента, що й забезпечило їм популярність: зокрема, Redmi 12C увійшов до ТОП-10 найпродаваніших смартфонів у світі за підсумками 2023 року.

Після завершення офіційної підтримки такі телефони продовжать працювати, однак відсутність оновлень безпеки робить їх більш вразливими до вірусів і хакерських атак. Власникам Redmi 12C і Poco C55 радять замислитися над переходом на сучасніший смартфон, який досі отримує регулярні оновлення ПЗ.

Не лише ці моделі опинилися у "чорному списку" виробника. У вересні цього року до переліку EOL також додали Xiaomi 11T і 11T Pro, Redmi A1 та Poco M5.

Паралельно Xiaomi продовжує розгортати нову прошивку HyperOS 3 на базі Android 16 для актуальних моделей. У грудні оновлення отримають, зокрема, й деякі бюджетні пристрої, серед яких — серія Poco M.

Нагадаємо, HyperOS 3 готується до офіційного запуску на смартфонах і планшетах Xiaomi уже в грудні. Компанія завершила внутрішні випробування для частини моделей і визначила перелік пристроїв, що першими отримають оновлення "по повітрю".

Також ми писали, що в жовтні Xiaomi додала до Game Center експериментальну можливість локально запускати ігри зі Steam на смартфонах. Функція вже доступна для серії Redmi K90 та стала важливим кроком у напрямку повноцінного ПК-геймінгу на Android.

Android Xiaomi смартфон оновлення HyperOS підтримка
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
