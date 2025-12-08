Xiaomi прекратила обновление Redmi 12C и Poco C55 — что это значит для владельцев

В руках смартфон Xiaomi Redmi 12C. Фото: кадр из видео/YouTube

Xiaomi без громких анонсов сняла с программной поддержки два популярных бюджетных смартфона. Устройства больше не будут получать ни новых версий Android, ни обновлений безопасности, поэтому фактически завершили свой жизненный цикл.

Об этом пишет XiaomiTime.

Реклама

Читайте также:

Какие смартфоны потеряли обновления

Компания обновила официальный список гаджетов, для которых завершено распространение прошивок. В него попали Redmi 12C и Poco C55 — для этих моделей прекращен выпуск как системных апдейтов, так и ежемесячных патчей безопасности.

Последним обновлением для обоих смартфонов стал октябрьский патч безопасности 2025 года. В ноябре и декабре никаких новых версий ПО, включая ожидаемое обновление до HyperOS 2, так и не появилось. Таким образом, реальная поддержка фактически завершилась уже осенью.

Согласно внутренней дорожной карте Xiaomi, в феврале 2026 года Redmi 12C и Poco C55 официально получат статус EOL (end of life — "конец жизненного цикла"). Обе модели относятся к бюджетному сегменту, что и обеспечило им популярность: в частности, Redmi 12C вошел в ТОП-10 самых продаваемых смартфонов в мире по итогам 2023 года.

После завершения официальной поддержки такие телефоны продолжат работать, однако отсутствие обновлений безопасности делает их более уязвимыми к вирусам и хакерским атакам. Владельцам Redmi 12C и Poco C55 советуют задуматься над переходом на более современный смартфон, который до сих пор получает регулярные обновления ПО.

Не только эти модели оказались в "черном списке" производителя. В сентябре этого года в перечень EOL также добавили Xiaomi 11T и 11T Pro, Redmi A1 и Poco M5.

Параллельно Xiaomi продолжает разворачивать новую прошивку HyperOS 3 на базе Android 16 для актуальных моделей. В декабре обновление получат, в частности, и некоторые бюджетные устройства, среди которых — серия Poco M.

Напомним, HyperOS 3 готовится к официальному запуску на смартфонах и планшетах Xiaomi уже в декабре. Компания завершила внутренние испытания для части моделей и определила перечень устройств, которые первыми получат обновление "по воздуху".

Также мы писали, что в октябре Xiaomi добавила в Game Center экспериментальную возможность локально запускать игры из Steam на смартфонах. Функция уже доступна для серии Redmi K90 и стала важным шагом в направлении полноценного ПК-гейминга на Android.