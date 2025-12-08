Видео
Xiaomi по-тихому прекратила поддержку двух популярных смартфонов

Xiaomi по-тихому прекратила поддержку двух популярных смартфонов

Дата публикации 8 декабря 2025 10:34
Xiaomi прекратила обновление Redmi 12C и Poco C55 — что это значит для владельцев
В руках смартфон Xiaomi Redmi 12C. Фото: кадр из видео/YouTube

Xiaomi без громких анонсов сняла с программной поддержки два популярных бюджетных смартфона. Устройства больше не будут получать ни новых версий Android, ни обновлений безопасности, поэтому фактически завершили свой жизненный цикл.

Об этом пишет XiaomiTime.

Читайте также:

Какие смартфоны потеряли обновления

Компания обновила официальный список гаджетов, для которых завершено распространение прошивок. В него попали Redmi 12C и Poco C55 — для этих моделей прекращен выпуск как системных апдейтов, так и ежемесячных патчей безопасности.

Последним обновлением для обоих смартфонов стал октябрьский патч безопасности 2025 года. В ноябре и декабре никаких новых версий ПО, включая ожидаемое обновление до HyperOS 2, так и не появилось. Таким образом, реальная поддержка фактически завершилась уже осенью.

Согласно внутренней дорожной карте Xiaomi, в феврале 2026 года Redmi 12C и Poco C55 официально получат статус EOL (end of life — "конец жизненного цикла"). Обе модели относятся к бюджетному сегменту, что и обеспечило им популярность: в частности, Redmi 12C вошел в ТОП-10 самых продаваемых смартфонов в мире по итогам 2023 года.

После завершения официальной поддержки такие телефоны продолжат работать, однако отсутствие обновлений безопасности делает их более уязвимыми к вирусам и хакерским атакам. Владельцам Redmi 12C и Poco C55 советуют задуматься над переходом на более современный смартфон, который до сих пор получает регулярные обновления ПО.

Не только эти модели оказались в "черном списке" производителя. В сентябре этого года в перечень EOL также добавили Xiaomi 11T и 11T Pro, Redmi A1 и Poco M5.

Параллельно Xiaomi продолжает разворачивать новую прошивку HyperOS 3 на базе Android 16 для актуальных моделей. В декабре обновление получат, в частности, и некоторые бюджетные устройства, среди которых — серия Poco M.

Напомним, HyperOS 3 готовится к официальному запуску на смартфонах и планшетах Xiaomi уже в декабре. Компания завершила внутренние испытания для части моделей и определила перечень устройств, которые первыми получат обновление "по воздуху".

Также мы писали, что в октябре Xiaomi добавила в Game Center экспериментальную возможность локально запускать игры из Steam на смартфонах. Функция уже доступна для серии Redmi K90 и стала важным шагом в направлении полноценного ПК-гейминга на Android.

Android Xiaomi смартфон обновления HyperOS поддержка
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
