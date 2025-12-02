HyperOS 3 в декабре — полный список Xiaomi, Redmi и POCO, которые получат обновление

Обновление HyperOS 3 на смартфоне Xiaomi. Фото: кадр из видео/YouTube

HyperOS 3 официально готовится к релизу на ряде смартфонов и планшетов Xiaomi уже с декабря. Компания завершила внутренние тесты для части моделей и сформировала список устройств, которые первыми получат обновление "по воздуху".

Об этом пишет Gizchina.

Какие устройства вскоре получат обновление до HyperOS 3

HyperOS 3 обещает системные улучшения: расширенные ИИ-возможности, более плавные анимации, обновленные иконки и заметно усовершенствованную функцию Super Island — ту самую интерактивную область возле выреза под фронтальную камеру. Основной акцент сделан на стабильности, быстродействии и согласованности работы интерфейса.

По результатам последних внутренних тестов, ряд смартфонов и планшетов признаны полностью готовыми к релизу. Несколько моделей еще проходят финальные проверки, но общий прогресс компания оценивает как "очень хороший".

Первыми обновление получат топовые устройства бренда, где HyperOS 3 должна раскрыть максимум ИИ-функций и гарантировать повышенную стабильность системы. В подтвержденный список входят:

Xiaomi Pad Mini (планшет);

Xiaomi MIX Flip (складной смартфон);

Xiaomi 14;

Xiaomi 14 Ultra;

Xiaomi 14T Pro.

Для Xiaomi 14T обновление еще находится на этапе тестирования — эта модель пока не получила финальной сборки HyperOS 3.

Популярные "середняки" Redmi также не остались без внимания. В декабре обновление должны получить следующие модели:

Redmi Note 14 4G;

Redmi Note 14 Pro 4G;

Redmi 14C;

Redmi 13/13X;

Redmi Pad 2 4G;

Redmi Pad 2 (Wi-Fi-версия).

В то же время Redmi Note 13 Pro, Redmi 15 и планшеты Redmi Pad 2 Pro все еще находятся в стадии тестирования и пока не входят в финальный декабрьский перечень.

Отдельно выделены устройства POCO, среди которых немало моделей, основанных на Redmi K-серии для глобального рынка. Для владельцев этих смартфонов HyperOS 3 обещает заметно лучшую производительность и более "умное" поведение системы:

POCO F6 Pro;

POCO X6 Pro;

POCO M7;

POCO M6.

Обновление для POCO F6, POCO M6 Pro и POCO C75 еще не прошло финальное согласование — эти модели остаются "в ожидании" зеленого света.

Развертывание HyperOS 3 будет происходить постепенно, как обычно, с учетом регионов и моделей. Для устройств, уже прошедших все проверки, декабрь должен стать месяцем появления обновления в настройках.

Напомним, в октябре Xiaomi добавила в приложение Game Center экспериментальную возможность локального запуска игр из Steam на смартфонах. Обновление уже доступно для серии Redmi K90 и фактически является важным шагом в направлении полноценного ПК-гейминга на Android-устройствах.

Также мы писали, что Xiaomi существенно изменила подход к поддержке ПО: теперь ряд моделей получает обновления в течение шести лет. Расширенный срок поддержки касается не только флагманов — он охватывает и часть устройств среднего сегмента.