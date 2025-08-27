Праздник для владельцев смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco — HyperOS 3 представят 28 августа

Смартфон Xiaomi с HyperOS. Фото: Unsplash

Xiaomi официально объявила о запуске ожидаемого обновления HyperOS 3 — релиз состоится 28 августа 2025 года. Компания запустила обратный отсчет в соцсетях, что подогрело интерес глобального сообщества пользователей и подтвердило предварительные прогнозы инсайдеров относительно августовской премьеры.

Об этом пишет XiaomiTime.

Что известно перед стартом HyperOS 3

Xiaomi ведет активную коммуникацию на Weibo и других платформах, готовя аудиторию к большому программному обновлению. Официальная дата ставит точку в спекуляциях и дает четкие ориентиры для пользователей и партнеров, которые готовятся к переходу на новую версию системы.

HyperOS 3 позиционируется как заметное обновление интерфейса и взаимодействия:

улучшенные системные анимации для более плавной работы;

обновленная иконографика в соответствии с современными гайдлайнами;

унифицированный визуальный язык по всей системе;

доработанная обратная связь и сценарии взаимодействия для удобства пользователя.

Тем, кто хочет получить больше деталей и возможности раннего доступа, в Play Store доступно приложение MemeOS Enhancer, которое предоставляет дополнительную информацию и инструменты для расширения функций.

Во время анонса компания раскроет полный перечень нововведений HyperOS 3, дорожную карту совместимости устройств и график развертывания. Учитывая подход Xiaomi к поддержке ПО, ожидаются ощутимые улучшения производительности, дизайна интерфейса и общей функциональности.

Напомним, Xiaomi значительно изменила подход к поддержке программного обеспечения: теперь отдельные смартфоны получают обновления до шести лет. Речь идет не только о премиальных моделях, но и о части устройств среднего сегмента.

Также мы писали, что смартфоны Xiaomi уже давно известны удачным сочетанием цены и возможностей, а в 2025 году они напрямую конкурируют с iPhone, Samsung и Google Pixel. У компании есть как минимум пять моделей, которые стоит рассмотреть покупателям как оптимальные решения в своем классе.