Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологія1ІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології Ці смартфони Xiaomi першими отримають Android 16 — список

Ці смартфони Xiaomi першими отримають Android 16 — список

Ua ru
Дата публікації: 15 серпня 2025 12:32
HyperOS 3 для Xiaomi — які 9 смартфонів першими отримають Android 16
В руках смартфон з Android 16. Фото: кадр з відео/YouTube

Xiaomi готує один із наймасштабніших софт-релізів — HyperOS 3, старт якого заплановано на вересень 2025 року. Оновлення на базі Android 16 обіцяє плавніші анімації, вищу продуктивність і оновлений дизайн для всієї екосистеми Xiaomi.

Про це пише XiaomiTime.

Реклама
Читайте також:

Хто оновиться першим і що саме зміниться

Компанія визначила перелік флагманських і преміальних моделей, які отримають HyperOS 3 у першу чергу, щоб забезпечити найкращу продуктивність і користувацький досвід. Серед них:

  • Xiaomi 15;
  • Xiaomi 15 Pro;
  • Xiaomi 15 Ultra;
  • Xiaomi 15T Pro;
  • Xiaomi 14T Pro;
  • Redmi K70 Ultra;
  • Redmi K80 Ultra;
  • Xiaomi 16;
  • Xiaomi 16 Pro.

ОС створена на базі Android 16 і поєднує свіжі можливості Google із фірмовими доробками Xiaomi. Фокус — стабільна швидкодія та "свіжість" інтерфейсу у 2025 році й надалі.

Запуск Xiaomi HyperOS 3.0 очікується у вересні-жовтні 2025 року. Спершу оновлення дістанеться флагманів, а згодом пошириться на середній і бюджетний сегменти. Перевіряти сумісність свого пристрою пропонують на HyperOSUpdates.com або через застосунок MemeOS Enhancer у Play Store.

Нагадаємо, Android 16 уже офіційно презентовано, і незабаром підтримувані моделі почнуть отримувати оновлення. Цей реліз має кілька важливих покращень зручності, безпеки та приватності.

Також ми писали, що Samsung підтвердила старт розгортання стабільної One UI 8 на базі Android 16 вже у вересні. Оновлення принесе п'ять помітних змін, які відчутно вплинуть на щоденний досвід користувачів Galaxy.

Android телефони Xiaomi операційна система оновлення HyperOS
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації