HyperOS 3 для Xiaomi — які 9 смартфонів першими отримають Android 16

Xiaomi готує один із наймасштабніших софт-релізів — HyperOS 3, старт якого заплановано на вересень 2025 року. Оновлення на базі Android 16 обіцяє плавніші анімації, вищу продуктивність і оновлений дизайн для всієї екосистеми Xiaomi.

Хто оновиться першим і що саме зміниться

Компанія визначила перелік флагманських і преміальних моделей, які отримають HyperOS 3 у першу чергу, щоб забезпечити найкращу продуктивність і користувацький досвід. Серед них:

Xiaomi 15;

Xiaomi 15 Pro;

Xiaomi 15 Ultra;

Xiaomi 15T Pro;

Xiaomi 14T Pro;

Redmi K70 Ultra;

Redmi K80 Ultra;

Xiaomi 16;

Xiaomi 16 Pro.

ОС створена на базі Android 16 і поєднує свіжі можливості Google із фірмовими доробками Xiaomi. Фокус — стабільна швидкодія та "свіжість" інтерфейсу у 2025 році й надалі.

Запуск Xiaomi HyperOS 3.0 очікується у вересні-жовтні 2025 року. Спершу оновлення дістанеться флагманів, а згодом пошириться на середній і бюджетний сегменти. Перевіряти сумісність свого пристрою пропонують на HyperOSUpdates.com або через застосунок MemeOS Enhancer у Play Store.

Нагадаємо, Android 16 уже офіційно презентовано, і незабаром підтримувані моделі почнуть отримувати оновлення. Цей реліз має кілька важливих покращень зручності, безпеки та приватності.

Також ми писали, що Samsung підтвердила старт розгортання стабільної One UI 8 на базі Android 16 вже у вересні. Оновлення принесе п'ять помітних змін, які відчутно вплинуть на щоденний досвід користувачів Galaxy.