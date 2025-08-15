HyperOS 3 для Xiaomi — какие 9 смартфонов первыми получат Android 16

В руках смартфон с Android 16. Фото: кадр из видео/YouTube

Xiaomi готовит один из самых масштабных софт-релизов — HyperOS 3, старт которого запланирован на сентябрь 2025 года. Обновление на базе Android 16 обещает более плавные анимации, более высокую производительность и обновленный дизайн для всей экосистемы Xiaomi.

Об этом пишет XiaomiTime.

Реклама

Читайте также:

Кто обновится первым и что именно изменится

Компания определила перечень флагманских и премиальных моделей, которые получат HyperOS 3 в первую очередь, чтобы обеспечить наилучшую производительность и пользовательский опыт. Среди них:

Xiaomi 15;

Xiaomi 15 Pro;

Xiaomi 15 Ultra;

Xiaomi 15T Pro;

Xiaomi 14T Pro;

Redmi K70 Ultra;

Redmi K80 Ultra;

Xiaomi 16;

Xiaomi 16 Pro.

ОС создана на базе Android 16 и сочетает свежие возможности Google с фирменными доработками Xiaomi. Фокус — стабильное быстродействие и "свежесть" интерфейса в 2025 году и далее.

Запуск Xiaomi HyperOS 3.0 ожидается в сентябре-октябре 2025 года. Сначала обновление доберется до флагманов, а затем распространится на средний и бюджетный сегменты. Проверять совместимость своего устройства предлагают на HyperOSUpdates.com или через приложение MemeOS Enhancer в Play Store.

Напомним, Android 16 уже официально представлен, и вскоре поддерживаемые модели начнут получать обновления. Этот релиз имеет несколько важных улучшений удобства, безопасности и приватности.

Также мы писали, что Samsung подтвердила старт развертывания стабильной One UI 8 на базе Android 16 уже в сентябре. Обновление принесет пять заметных изменений, которые ощутимо повлияют на ежедневный опыт пользователей Galaxy.