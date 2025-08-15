Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии Эти смартфоны Xiaomi первыми получат Android 16 — список

Эти смартфоны Xiaomi первыми получат Android 16 — список

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2025 12:32
HyperOS 3 для Xiaomi — какие 9 смартфонов первыми получат Android 16
В руках смартфон с Android 16. Фото: кадр из видео/YouTube

Xiaomi готовит один из самых масштабных софт-релизов — HyperOS 3, старт которого запланирован на сентябрь 2025 года. Обновление на базе Android 16 обещает более плавные анимации, более высокую производительность и обновленный дизайн для всей экосистемы Xiaomi.

Об этом пишет XiaomiTime.

Реклама
Читайте также:

Кто обновится первым и что именно изменится

Компания определила перечень флагманских и премиальных моделей, которые получат HyperOS 3 в первую очередь, чтобы обеспечить наилучшую производительность и пользовательский опыт. Среди них:

  • Xiaomi 15;
  • Xiaomi 15 Pro;
  • Xiaomi 15 Ultra;
  • Xiaomi 15T Pro;
  • Xiaomi 14T Pro;
  • Redmi K70 Ultra;
  • Redmi K80 Ultra;
  • Xiaomi 16;
  • Xiaomi 16 Pro.

ОС создана на базе Android 16 и сочетает свежие возможности Google с фирменными доработками Xiaomi. Фокус — стабильное быстродействие и "свежесть" интерфейса в 2025 году и далее.

Запуск Xiaomi HyperOS 3.0 ожидается в сентябре-октябре 2025 года. Сначала обновление доберется до флагманов, а затем распространится на средний и бюджетный сегменты. Проверять совместимость своего устройства предлагают на HyperOSUpdates.com или через приложение MemeOS Enhancer в Play Store.

Напомним, Android 16 уже официально представлен, и вскоре поддерживаемые модели начнут получать обновления. Этот релиз имеет несколько важных улучшений удобства, безопасности и приватности.

Также мы писали, что Samsung подтвердила старт развертывания стабильной One UI 8 на базе Android 16 уже в сентябре. Обновление принесет пять заметных изменений, которые ощутимо повлияют на ежедневный опыт пользователей Galaxy.

Android телефоны Xiaomi операционная система обновления HyperOS
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации