Пристрої Xiaomi, які отримуватимуть оновлення 6 років — перевірте, чи є ваш

Логотип Xiaomi на корпусі пристрою. Фото: Unsplash

Xiaomi суттєво посилила політику підтримки ПЗ: тепер окремі моделі отримують оновлення протягом шести років. Це не лише флагмани — розширена підтримка поширюється і на частину середнього сегмента.

Про те, які пристрої Xiaomi отримуватимуть оновлення протягом шести років, пише Gizmochina.

Які пристрої отримають шість років оновлень

Компанія послідовно нарощує темпи розгортання прошивок, а торік оголосила про перехід на до шести років підтримки. Першими переваги розширеного циклу отримали Xiaomi 15 і 15 Ultra, до яких невдовзі додалися інші моделі.

Перелік смартфонів і планшетів Xiaomi, для яких заявлено шість років оновлень, такий:

Xiaomi 15;

Xiaomi 15 Ultra;

Xiaomi Pad 7;

Xiaomi Pad 7 Pro;

Poco F7;

Poco F7 Pro;

Poco F7 Ultra;

Redmi Note 14 (4G).

Йдеться насамперед про регулярні пакети безпеки упродовж шести років. Такі апдейти не додають нових функцій і візуальних змін, зате закривають свіжі вразливості й допомагають зберігати актуальність пристрою без частих оновлень "заліза".

Крім того, для моделей зі списку передбачено чотири великі оновлення ОС із функціональними змінами — наприклад, майбутній HyperOS 3 на базі Android 16.

Окремо зазначається, що Xiaomi пропонує до семи років оновлень для окремих пристроїв на кшталт Redmi Pad 2 — це максимальний строк безпекової підтримки серед Android-брендів, включно з Samsung та Google. Загалом виробник помітно поліпшив політику апдейтів для новіших моделей, а те, що серед "довгограючих" тепер є й середняки на зразок Redmi Note 14 (4G) та Poco F7, свідчить про розширення підходу.

Нагадаємо, у вересні 2025 року Xiaomi планує запустити один із найбільших програмних апдейтів у своїй історії — HyperOS 3. Система на базі Android 16 обіцяє плавніші переходи, зростання швидкодії та оновлений інтерфейс для всієї екосистеми пристроїв компанії.

Також ми писали, що смартфони Xiaomi вже давно закріпили за собою репутацію оптимального поєднання вартості та можливостей. У 2025 році бренд напряму змагається з iPhone, Samsung і Pixel, а серед його актуальних моделей є п'ять особливо вдалих варіантів для потенційних покупців.