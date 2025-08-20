Видео
Какие устройства Xiaomi будут получать обновления 6 лет — список

Какие устройства Xiaomi будут получать обновления 6 лет — список

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2025 11:41
Устройства Xiaomi, которые будут получать обновления 6 лет — проверьте, есть ли ваш
Логотип Xiaomi на корпусе устройства. Фото: Unsplash

Xiaomi существенно ужесточила политику поддержки ПО: теперь отдельные модели получают обновления в течение шести лет. Это не только флагманы — расширенная поддержка распространяется и на часть среднего сегмента.

О том, какие устройства Xiaomi будут получать обновления в течение шести лет, пишет Gizmochina.

Читайте также:

Какие устройства получат шесть лет обновлений

Компания последовательно наращивает темпы развертывания прошивок, а в прошлом году объявила о переходе на до шести лет поддержки. Первыми преимущества расширенного цикла получили Xiaomi 15 и 15 Ultra, к которым вскоре добавились другие модели.

Перечень смартфонов и планшетов Xiaomi, для которых заявлено шесть лет обновлений, следующий:

  • Xiaomi 15;
  • Xiaomi 15 Ultra;
  • Xiaomi Pad 7;
  • Xiaomi Pad 7 Pro;
  • Poco F7;
  • Poco F7 Pro;
  • Poco F7 Ultra;
  • Redmi Note 14 (4G).

Речь идет прежде всего о регулярных пакетах безопасности на протяжении шести лет. Такие апдейты не добавляют новых функций и визуальных изменений, зато закрывают свежие уязвимости и помогают сохранять актуальность устройства без частых обновлений "железа".

Кроме того, для моделей из списка предусмотрено четыре крупных обновления ОС с функциональными изменениями — например, будущий HyperOS 3 на базе Android 16.

Отдельно отмечается, что Xiaomi предлагает до семи лет обновлений для отдельных устройств вроде Redmi Pad 2 — это максимальный срок безопасности поддержки среди Android-брендов, включая Samsung и Google. В целом производитель заметно улучшил политику апдейтов для новых моделей, а то, что среди "долгоиграющих" теперь есть и середняки вроде Redmi Note 14 (4G) и Poco F7, свидетельствует о расширении подхода.

Напомним, в сентябре 2025 года Xiaomi планирует запустить один из крупнейших программных апдейтов в своей истории — HyperOS 3. Система на базе Android 16 обещает более плавные переходы, рост быстродействия и обновленный интерфейс для всей экосистемы устройств компании.

Также мы писали, что смартфоны Xiaomi уже давно закрепили за собой репутацию оптимального сочетания стоимости и возможностей. В 2025 году бренд напрямую соревнуется с iPhone, Samsung и Pixel, а среди его актуальных моделей есть пять особенно удачных вариантов для потенциальных покупателей.

Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
