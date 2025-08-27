Свято для власників смартфонів Xiaomi, Redmi і Poco — HyperOS 3 представлять 28 серпня

Смартфон Xiaomi з HyperOS. Фото: Unsplash

Xiaomi офіційно оголосила про запуск очікуваного оновлення HyperOS 3 — реліз відбудеться 28 серпня 2025 року. Компанія запустила зворотний відлік у соцмережах, що підігріло інтерес глобальної спільноти користувачів і підтвердило попередні прогнози інсайдерів щодо серпневої прем'єри.

XiaomiTime

Що відомо перед стартом HyperOS 3

Xiaomi веде активну комунікацію на Weibo та інших платформах, готуючи аудиторію до великого програмного оновлення. Офіційна дата ставить крапку у спекуляціях і дає чіткі орієнтири для користувачів і партнерів, які готуються до переходу на нову версію системи.

HyperOS 3 позиціюється як помітне оновлення інтерфейсу та взаємодії:

покращені системні анімації для плавнішої роботи;

оновлена іконографіка відповідно до сучасних гайдлайнів;

уніфікована візуальна мова по всій системі;

доопрацьований зворотний зв'язок і сценарії взаємодії для зручності користувача.

Тим, хто хоче отримати більше деталей і можливості раннього доступу, у Play Store доступний застосунок MemeOS Enhancer, який надає додаткову інформацію та інструменти для розширення функцій.

Під час анонсу компанія розкриє повний перелік нововведень HyperOS 3, дорожню карту сумісності пристроїв і графік розгортання. З огляду на підхід Xiaomi до підтримки ПЗ, очікуються відчутні поліпшення продуктивності, дизайну інтерфейсу та загальної функціональності.

Нагадаємо, Xiaomi значно змінила підхід до підтримки програмного забезпечення: тепер окремі смартфони отримують оновлення до шести років. Ідеться не лише про преміальні моделі, а й про частину пристроїв середнього сегмента.

Також ми писали, що смартфони Xiaomi вже давно відомі вдалим поєднанням ціни та можливостей, а у 2025 році вони напряму конкурують з iPhone, Samsung і Google Pixel. У компанії є щонайменше п'ять моделей, які варто розглянути покупцям як оптимальні рішення у своєму класі.