Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології Xiaomi офіційно підтвердила дату запуску HyperOS 3 з Android 16

Xiaomi офіційно підтвердила дату запуску HyperOS 3 з Android 16

Ua ru
Дата публікації: 27 серпня 2025 14:24
Свято для власників смартфонів Xiaomi, Redmi і Poco — HyperOS 3 представлять 28 серпня
Смартфон Xiaomi з HyperOS. Фото: Unsplash

Xiaomi офіційно оголосила про запуск очікуваного оновлення HyperOS 3 — реліз відбудеться 28 серпня 2025 року. Компанія запустила зворотний відлік у соцмережах, що підігріло інтерес глобальної спільноти користувачів і підтвердило попередні прогнози інсайдерів щодо серпневої прем'єри.

Про це пише XiaomiTime.

Реклама
Читайте також:

Що відомо перед стартом HyperOS 3

Xiaomi веде активну комунікацію на Weibo та інших платформах, готуючи аудиторію до великого програмного оновлення. Офіційна дата ставить крапку у спекуляціях і дає чіткі орієнтири для користувачів і партнерів, які готуються до переходу на нову версію системи.

HyperOS 3 позиціюється як помітне оновлення інтерфейсу та взаємодії:

  • покращені системні анімації для плавнішої роботи;
  • оновлена іконографіка відповідно до сучасних гайдлайнів;
  • уніфікована візуальна мова по всій системі;
  • доопрацьований зворотний зв'язок і сценарії взаємодії для зручності користувача.

Тим, хто хоче отримати більше деталей і можливості раннього доступу, у Play Store доступний застосунок MemeOS Enhancer, який надає додаткову інформацію та інструменти для розширення функцій.

Під час анонсу компанія розкриє повний перелік нововведень HyperOS 3, дорожню карту сумісності пристроїв і графік розгортання. З огляду на підхід Xiaomi до підтримки ПЗ, очікуються відчутні поліпшення продуктивності, дизайну інтерфейсу та загальної функціональності.

Нагадаємо, Xiaomi значно змінила підхід до підтримки програмного забезпечення: тепер окремі смартфони отримують оновлення до шести років. Ідеться не лише про преміальні моделі, а й про частину пристроїв середнього сегмента.

Також ми писали, що смартфони Xiaomi вже давно відомі вдалим поєднанням ціни та можливостей, а у 2025 році вони напряму конкурують з iPhone, Samsung і Google Pixel. У компанії є щонайменше п'ять моделей, які варто розглянути покупцям як оптимальні рішення у своєму класі.

Android Xiaomi презентація дата операційна система HyperOS
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації