HyperOS 3 у грудні — повний список Xiaomi, Redmi та POCO, що отримають оновлення

HyperOS 3 офіційно готується до релізу на низці смартфонів та планшетів Xiaomi вже з грудня. Компанія завершила внутрішні тести для частини моделей і сформувала список пристроїв, які першими отримають оновлення "по повітрю".

Про це пише Gizchina.

Які пристрої незабаром отримають оновлення до HyperOS 3

HyperOS 3 обіцяє системні поліпшення: розширені ШІ-можливості, плавніші анімації, оновлені іконки та помітно вдосконалену функцію Super Island — ту саму інтерактивну область біля вирізу під фронтальну камеру. Основний акцент зроблено на стабільності, швидкодії та узгодженості роботи інтерфейсу.

За результатами останніх внутрішніх тестів, низка смартфонів та планшетів визнані повністю готовими до релізу. Кілька моделей ще проходять фінальні перевірки, але загальний прогрес компанія оцінює як "дуже хороший".

Першими оновлення отримають топові пристрої бренду, де HyperOS 3 має розкрити максимум ШІ-функцій і гарантувати підвищену стабільність системи. До підтвердженого списку входять:

Xiaomi Pad Mini (планшет);

Xiaomi MIX Flip (складаний смартфон);

Xiaomi 14;

Xiaomi 14 Ultra;

Xiaomi 14T Pro.

Для Xiaomi 14T оновлення ще перебуває на етапі тестування — ця модель поки не отримала фінальної збірки HyperOS 3.

Популярні "середняки" Redmi також не залишилися без уваги. У грудні оновлення мають отримати такі моделі:

Redmi Note 14 4G;

Redmi Note 14 Pro 4G;

Redmi 14C;

Redmi 13/13X;

Redmi Pad 2 4G;

Redmi Pad 2 (Wi-Fi-версія).

Водночас Redmi Note 13 Pro, Redmi 15 та планшети Redmi Pad 2 Pro все ще перебувають у стадії тестування і поки не входять до фінального грудневого переліку.

Окремо виділено пристрої POCO, серед яких чимало моделей, що базуються на Redmi K-серії для глобального ринку. Для власників цих смартфонів HyperOS 3 обіцяє помітно кращу продуктивність та більш "розумну" поведінку системи:

POCO F6 Pro;

POCO X6 Pro;

POCO M7;

POCO M6.

Оновлення для POCO F6, POCO M6 Pro та POCO C75 ще не пройшло фінальне погодження — ці моделі залишаються "в очікуванні" зеленого світла.

Розгортання HyperOS 3 відбуватиметься поступово, як зазвичай, з урахуванням регіонів і моделей. Для пристроїв, що вже пройшли всі перевірки, грудень має стати місяцем появи оновлення у налаштуваннях.

Нагадаємо, у жовтні Xiaomi додала до застосунку Game Center експериментальну можливість локального запуску ігор зі Steam на смартфонах. Оновлення вже доступне для серії Redmi K90 і фактично є важливим кроком у напрямку повноцінного ПК-геймінгу на Android-пристроях.

Також ми писали, що Xiaomi суттєво змінила підхід до підтримки ПЗ: тепер низка моделей отримує оновлення протягом шести років. Розширений термін підтримки стосується не лише флагманів — він охоплює і частину пристроїв середнього сегмента.