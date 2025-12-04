Видео
Главная Технологии 9 неожиданных гаджетов Xiaomi, которые существуют на самом деле

9 неожиданных гаджетов Xiaomi, которые существуют на самом деле

Ua ru
Дата публикации 4 декабря 2025 16:32
Самые странные гаджеты Xiaomi — необычные устройства, о которых вы не догадывались
Логотип компании Xiaomi. Фото: Unsplash

Смартфоны и планшеты Xiaomi уже давно стали обыденностью, но экосистема бренда выходит далеко за пределы привычной электроники. В линейке компании есть как вполне практичные бытовые устройства, так и довольно странные эксперименты, о существовании которых многие даже не догадываются.

Об этом пишет Gizchina.

Ночная подсветка для унитаза и "умное" ведро

Одно из самых необычных устройств — Smart Toilet Night Light, ночная подсветка для унитаза.

Гаджет для подсветки унитаза Smart Toilet Night Light
Гаджет Xiaomi Для подсветки унитаза Smart Toilet Night Light. Фото: Xiaomi

Гаджет крепится на ободок и автоматически включается, когда встроенный датчик фиксирует движение. Это позволяет не включать яркий свет среди ночи, который режет глаза и окончательно разгоняет сонливость.

Еще один пример бытовой автоматизации — "умное" мусорное ведро Xiaomi.

Умная мусорная корзина Xiaomi
Умное мусорное ведро Xiaomi. Фото: Xiaomi

Крышка открывается от смахивания руки, а когда пакет заполняется, система самостоятельно его запаивает. В итоге выбрасывать мусор становится немного гигиеничнее и одновременно технологичнее.

Мини-аквариум на столе и гаджеты для животных

Xiaomi Eco Mini Fish Tank — это компактный аквариум со встроенным фильтром и LED-подсветкой, который легко разместить на рабочем столе.

Мини-аквариум Xiaomi Eco Mini Fish Tank
Миниаквариум Xiaomi Eco Mini Fish Tank. Фото: Xiaomi

Подобные мини-аквариумы давно популярны в Японии, а Xiaomi сделала эту концепцию более доступной для широкой аудитории. Считается, что присутствие такого аксессуара рядом помогает немного расслабиться во время напряженных рабочих или учебных сессий.

К нему можно добавить "умную" кормушку для рыб, позволяющую задавать график кормления и управлять процессом дистанционно через приложение. Отдельно есть тестер качества воды в формате ручки, с помощью которого владелец может контролировать состояние аквариума.

Владельцам собак может пригодиться вакуумный триммер для шерсти.

Триммер для животных Neabot P1 Pro Pet Grooming Kit
Триммер для животных Neabot P1 Pro Pet Grooming Kit. Фото: кадр из видео/YouTube

Во время расчесывания устройство сразу всасывает выпавшую шерсть в специальный контейнер. По концепции это напоминает подобный инструмент Dyson, но версия Xiaomi традиционно дешевле.

Еще один специфический гаджет — "умная" ловушка для комаров.

Ультрафиолетовая ловушка для комаров от Xiaomi
Ультрафиолетовая ловушка для комаров от Xiaomi. Фото: Xiaomi

Устройство привлекает насекомых ультрафиолетовым светом и тихо затягивает их внутрь. Это превращается в довольно продвинутый способ решить типичную летнюю проблему с надоедливыми комарами.

Инструменты, уход за собой и одежда с подогревом

В продуктовой линейке также есть электрическая отвертка в форм-факторе ручки.

Отвертка в форме ручки Xiaomi
Отвертка Xiaomi в форме ручки. Фото: Xiaomi

Внешне она выглядит как обычная металлическая ручка, но внутри скрывается моторчик, рассчитанный на мелкий ремонт электроники и техники.

Для личного ухода Xiaomi предлагает набор для маникюра с электрической пилкой, которую можно заряжать через USB-C. Такой формат удобен в поездках — не нужно отдельных зарядных устройств.

Еще один необычный аксессуар — "умные" перчатки с подогревом.

Перчатки с подогревом Xiaomi
Перчатки Xiaomi с подогревом. Фото: Xiaomi

Внутри встроены нагревательные элементы, которые делают обычную зимнюю одежду полноценным гаджетом для самой холодной погоды.

Все эти устройства показывают, что Xiaomi не боится экспериментировать почти в любой нише. Часть разработок оказывается действительно полезной, другие скорее забавные, но именно такая готовность пробовать новое помогает бренду привлекать максимально широкую аудиторию.

Напомним, в октябре Xiaomi добавила в Game Center экспериментальную возможность локально запускать игры из Steam на смартфонах. Обновление уже доступно для серии Redmi K90 и означает важный шаг в направлении полноценного ПК-гейминга на Android.

Также мы писали, что Xiaomi отметила 15-летие, и Лэй Цзун вспомнил путь компании от стартапа с собственной Android-оболочкой до глобального технологического бренда. За годы развития Xiaomi не просто выпускала смартфоны, а меняла правила игры, доказывая, что инновации могут быть доступны каждому.

Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
