Самые странные гаджеты Xiaomi — необычные устройства, о которых вы не догадывались

Логотип компании Xiaomi. Фото: Unsplash

Смартфоны и планшеты Xiaomi уже давно стали обыденностью, но экосистема бренда выходит далеко за пределы привычной электроники. В линейке компании есть как вполне практичные бытовые устройства, так и довольно странные эксперименты, о существовании которых многие даже не догадываются.

Об этом пишет Gizchina.

Реклама

Читайте также:

Ночная подсветка для унитаза и "умное" ведро

Одно из самых необычных устройств — Smart Toilet Night Light, ночная подсветка для унитаза.

Гаджет Xiaomi Для подсветки унитаза Smart Toilet Night Light. Фото: Xiaomi

Гаджет крепится на ободок и автоматически включается, когда встроенный датчик фиксирует движение. Это позволяет не включать яркий свет среди ночи, который режет глаза и окончательно разгоняет сонливость.

Еще один пример бытовой автоматизации — "умное" мусорное ведро Xiaomi.

Умное мусорное ведро Xiaomi. Фото: Xiaomi

Крышка открывается от смахивания руки, а когда пакет заполняется, система самостоятельно его запаивает. В итоге выбрасывать мусор становится немного гигиеничнее и одновременно технологичнее.

Мини-аквариум на столе и гаджеты для животных

Xiaomi Eco Mini Fish Tank — это компактный аквариум со встроенным фильтром и LED-подсветкой, который легко разместить на рабочем столе.

Миниаквариум Xiaomi Eco Mini Fish Tank. Фото: Xiaomi

Подобные мини-аквариумы давно популярны в Японии, а Xiaomi сделала эту концепцию более доступной для широкой аудитории. Считается, что присутствие такого аксессуара рядом помогает немного расслабиться во время напряженных рабочих или учебных сессий.

К нему можно добавить "умную" кормушку для рыб, позволяющую задавать график кормления и управлять процессом дистанционно через приложение. Отдельно есть тестер качества воды в формате ручки, с помощью которого владелец может контролировать состояние аквариума.

Владельцам собак может пригодиться вакуумный триммер для шерсти.

Триммер для животных Neabot P1 Pro Pet Grooming Kit. Фото: кадр из видео/YouTube

Во время расчесывания устройство сразу всасывает выпавшую шерсть в специальный контейнер. По концепции это напоминает подобный инструмент Dyson, но версия Xiaomi традиционно дешевле.

Еще один специфический гаджет — "умная" ловушка для комаров.

Ультрафиолетовая ловушка для комаров от Xiaomi. Фото: Xiaomi

Устройство привлекает насекомых ультрафиолетовым светом и тихо затягивает их внутрь. Это превращается в довольно продвинутый способ решить типичную летнюю проблему с надоедливыми комарами.

Инструменты, уход за собой и одежда с подогревом

В продуктовой линейке также есть электрическая отвертка в форм-факторе ручки.

Отвертка Xiaomi в форме ручки. Фото: Xiaomi

Внешне она выглядит как обычная металлическая ручка, но внутри скрывается моторчик, рассчитанный на мелкий ремонт электроники и техники.

Для личного ухода Xiaomi предлагает набор для маникюра с электрической пилкой, которую можно заряжать через USB-C. Такой формат удобен в поездках — не нужно отдельных зарядных устройств.

Еще один необычный аксессуар — "умные" перчатки с подогревом.

Перчатки Xiaomi с подогревом. Фото: Xiaomi

Внутри встроены нагревательные элементы, которые делают обычную зимнюю одежду полноценным гаджетом для самой холодной погоды.

Все эти устройства показывают, что Xiaomi не боится экспериментировать почти в любой нише. Часть разработок оказывается действительно полезной, другие скорее забавные, но именно такая готовность пробовать новое помогает бренду привлекать максимально широкую аудиторию.

Напомним, в октябре Xiaomi добавила в Game Center экспериментальную возможность локально запускать игры из Steam на смартфонах. Обновление уже доступно для серии Redmi K90 и означает важный шаг в направлении полноценного ПК-гейминга на Android.

Также мы писали, что Xiaomi отметила 15-летие, и Лэй Цзун вспомнил путь компании от стартапа с собственной Android-оболочкой до глобального технологического бренда. За годы развития Xiaomi не просто выпускала смартфоны, а меняла правила игры, доказывая, что инновации могут быть доступны каждому.