Самые странные гаджеты Xiaomi — необычные устройства, о которых вы не догадывались

9 неожиданных гаджетов Xiaomi, которые существуют на самом деле
Смартфоны и планшеты Xiaomi уже давно стали обыденностью, но экосистема бренда выходит далеко за пределы привычной электроники. В линейке компании есть как вполне практичные бытовые устройства, так и довольно странные эксперименты, о существовании которых многие даже не догадываются.
Ночная подсветка для унитаза и "умное" ведро
Одно из самых необычных устройств — Smart Toilet Night Light, ночная подсветка для унитаза.
Гаджет крепится на ободок и автоматически включается, когда встроенный датчик фиксирует движение. Это позволяет не включать яркий свет среди ночи, который режет глаза и окончательно разгоняет сонливость.
Еще один пример бытовой автоматизации — "умное" мусорное ведро Xiaomi.
Крышка открывается от смахивания руки, а когда пакет заполняется, система самостоятельно его запаивает. В итоге выбрасывать мусор становится немного гигиеничнее и одновременно технологичнее.
Мини-аквариум на столе и гаджеты для животных
Xiaomi Eco Mini Fish Tank — это компактный аквариум со встроенным фильтром и LED-подсветкой, который легко разместить на рабочем столе.
Подобные мини-аквариумы давно популярны в Японии, а Xiaomi сделала эту концепцию более доступной для широкой аудитории. Считается, что присутствие такого аксессуара рядом помогает немного расслабиться во время напряженных рабочих или учебных сессий.
К нему можно добавить "умную" кормушку для рыб, позволяющую задавать график кормления и управлять процессом дистанционно через приложение. Отдельно есть тестер качества воды в формате ручки, с помощью которого владелец может контролировать состояние аквариума.
Владельцам собак может пригодиться вакуумный триммер для шерсти.
Во время расчесывания устройство сразу всасывает выпавшую шерсть в специальный контейнер. По концепции это напоминает подобный инструмент Dyson, но версия Xiaomi традиционно дешевле.
Еще один специфический гаджет — "умная" ловушка для комаров.
Устройство привлекает насекомых ультрафиолетовым светом и тихо затягивает их внутрь. Это превращается в довольно продвинутый способ решить типичную летнюю проблему с надоедливыми комарами.
Инструменты, уход за собой и одежда с подогревом
В продуктовой линейке также есть электрическая отвертка в форм-факторе ручки.
Внешне она выглядит как обычная металлическая ручка, но внутри скрывается моторчик, рассчитанный на мелкий ремонт электроники и техники.
Для личного ухода Xiaomi предлагает набор для маникюра с электрической пилкой, которую можно заряжать через USB-C. Такой формат удобен в поездках — не нужно отдельных зарядных устройств.
Еще один необычный аксессуар — "умные" перчатки с подогревом.
Внутри встроены нагревательные элементы, которые делают обычную зимнюю одежду полноценным гаджетом для самой холодной погоды.
Все эти устройства показывают, что Xiaomi не боится экспериментировать почти в любой нише. Часть разработок оказывается действительно полезной, другие скорее забавные, но именно такая готовность пробовать новое помогает бренду привлекать максимально широкую аудиторию.
Напомним, в октябре Xiaomi добавила в Game Center экспериментальную возможность локально запускать игры из Steam на смартфонах. Обновление уже доступно для серии Redmi K90 и означает важный шаг в направлении полноценного ПК-гейминга на Android.
Также мы писали, что Xiaomi отметила 15-летие, и Лэй Цзун вспомнил путь компании от стартапа с собственной Android-оболочкой до глобального технологического бренда. За годы развития Xiaomi не просто выпускала смартфоны, а меняла правила игры, доказывая, что инновации могут быть доступны каждому.
