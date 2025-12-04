Найдивніші гаджети Xiaomi — незвичні пристрої, про які ви не здогадувалися

Логотип компанії Xiaomi. Фото: Unsplash

Смартфони й планшети Xiaomi вже давно стали буденністю, але екосистема бренду виходить далеко за межі звичної електроніки. У лінійці компанії є як цілком практичні побутові пристрої, так і доволі дивні експерименти, про існування яких багато хто навіть не здогадується.

Про це пише Gizchina.

Нічне підсвічування для унітаза та "розумне" відро

Один із найнезвичніших пристроїв — Smart Toilet Night Light, нічне підсвічування для унітаза.

Гаджет Xiaomi Для підсвічування унітаза Smart Toilet Night Light. Фото: Xiaomi

Гаджет кріпиться на обідок і автоматично вмикається, коли вбудований датчик фіксує рух. Це дозволяє не вмикати яскраве світло серед ночі, яке ріже очі та остаточно розганяє сонливість.

Ще один приклад побутової автоматизації — "розумне" сміттєве відро Xiaomi.

Розумне сміттєве відро Xiaomi. Фото: Xiaomi

Кришка відкривається від змахування руки, а коли пакет заповнюється, система самостійно його запаює. У підсумку викидати сміття стає трохи гігієнічніше й водночас технологічніше.

Мініакваріум на столі та гаджети для тварин

Xiaomi Eco Mini Fish Tank — це компактний акваріум зі вбудованим фільтром та LED-підсвіткою, який легко розмістити на робочому столі.

Мініакваріум Xiaomi Eco Mini Fish Tank. Фото: Xiaomi

Подібні мініакваріуми давно популярні в Японії, а Xiaomi зробила цю концепцію доступнішою для широкої аудиторії. Вважається, що присутність такого аксесуара поруч допомагає трохи розслабитися під час напружених робочих чи навчальних сесій.

До нього можна додати "розумну" годівницю для риб, що дозволяє задавати графік годування і керувати процесом дистанційно через застосунок. Окремо є тестер якості води у форматі ручки, за допомогою якого власник може контролювати стан акваріума.

Власникам собак може стати в пригоді вакуумний тример для шерсті.

Тример для тварин Neabot P1 Pro Pet Grooming Kit. Фото: кадр з відео/YouTube

Під час розчісування пристрій одразу всмоктує випалу шерсть у спеціальний контейнер. За концепцією це нагадує подібний інструмент Dyson, але версія Xiaomi традиційно дешевша.

Ще один специфічний гаджет — "розумна" пастка для комарів.

Ультрафіолетова пастка для комарів від Xiaomi. Фото: Xiaomi

Пристрій приваблює комах ультрафіолетовим світлом і тихо затягує їх усередину. Це перетворюється на доволі просунутий спосіб розв'язати типову літню проблему з набридливими комарами.

Інструменти, догляд за собою та одяг з підігрівом

У продуктовій лінійці також є електрична викрутка у формфакторі ручки.

Викрутка Xiaomi у формі ручки. Фото: Xiaomi

Зовні вона має вигляд звичайної металевої ручки, але всередині ховається моторчик, розрахований на дрібний ремонт електроніки та техніки.

Для особистого догляду Xiaomi пропонує набір для манікюру з електричною пилкою, яку можна заряджати через USB-C. Такий формат зручний у поїздках — не потрібно окремих зарядних пристроїв.

Ще один незвичний аксесуар — "розумні" рукавички з підігрівом.

Рукавички Xiaomi з підігрівом. Фото: Xiaomi

Усередині вбудовані нагрівальні елементи, які роблять звичайний зимовий одяг повноцінним гаджетом для найхолоднішої погоди.

Усі ці пристрої показують, що Xiaomi не боїться експериментувати майже в будь-якій ніші. Частина розробок виявляється справді корисною, інші радше потішні, але саме така готовність пробувати нове допомагає бренду приваблювати максимально широку аудиторію.

Нагадаємо, у жовтні Xiaomi додала до Game Center експериментальну можливість локально запускати ігри зі Steam на смартфонах. Оновлення вже доступне для серії Redmi K90 й означає важливий крок у напрямку повноцінного ПК-геймінгу на Android.

Також ми писали, що Xiaomi відзначила 15-річчя, і Лей Цзун згадав шлях компанії від стартапу з власною Android-оболонкою до глобального технологічного бренду. За роки розвитку Xiaomi не просто випускала смартфони, а змінювала правила гри, доводячи, що інновації можуть бути доступними кожному.