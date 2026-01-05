Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии Xiaomi назвала смартфоны, которые потеряют обновления в 2026 году

Xiaomi назвала смартфоны, которые потеряют обновления в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 5 января 2026 11:41
Xiaomi прекращает поддержку шести смартфонов в 2026 году — перечень моделей
Логотип компании Xiaomi. Фото: Unsplash

В 2026 году шесть смартфонов Xiaomi и Redmi должны перейти в статус End of Life (EOL) — то есть потерять поддержку в виде патчей безопасности и системных обновлений. Устройства продолжат работать, но больше не будут получать новых программных улучшений и защиты от актуальных цифровых угроз.

Об этом пишет XiaomiTime.

Реклама
Читайте также:

Какие устройства Xiaomi потеряют поддержку

Жизненный цикл программной поддержки — важная вещь для владельцев смартфонов, ведь регулярные обновления отвечают и за безопасность, и за развитие интерфейса. Когда модель достигает этапа end-of-life, разработчик прекращает выпуск эксклюзивных для нее обновлений — в частности патчей безопасности и новых версий системы.

В списке моделей, которые должны завершить поддержку в течение 2026 года, называют флагманы серии Xiaomi 12 и линейку 12T. По графикам поддержки, Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro должны дойти до дедлайна EOL в марте 2026 года, а последним крупным обновлением для них станет HyperOS 3. В свою очередь, Xiaomi 12T и Xiaomi 12T Pro, как ожидается, завершат цикл поддержки в октябре 2026 года.

Отдельные сроки EOL в 2026 году упоминаются и для популярных моделей Redmi. В частности, Redmi Note 12 5G должен завершить программную поддержку в марте 2026 года, закрыв жизненный цикл на HyperOS 2. Бюджетный Redmi 12C, по этой же логике, должен подойти к финалу поддержки в начале 2026 года.

Для владельцев устройств, которые попадают в этот перечень, статус EOL — сигнал присмотреться к обновлению смартфона.

Напомним, Xiaomi давно вышла за пределы смартфонов и планшетов, построив широкую экосистему устройств. В ее ассортименте есть не только практичная бытовая техника, но и нетипичные эксперименты, о которых знают далеко не все.

Также мы писали, что в октябре Xiaomi добавила в Game Center экспериментальную функцию локального запуска игр из Steam на смартфонах. Обновление уже доступно для серии Redmi K90 и приближает Android к полноценному ПК-геймингу.

Xiaomi смартфон безопасность обновления HyperOS поддержка
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации