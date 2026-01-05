Xiaomi прекращает поддержку шести смартфонов в 2026 году — перечень моделей

Логотип компании Xiaomi. Фото: Unsplash

В 2026 году шесть смартфонов Xiaomi и Redmi должны перейти в статус End of Life (EOL) — то есть потерять поддержку в виде патчей безопасности и системных обновлений. Устройства продолжат работать, но больше не будут получать новых программных улучшений и защиты от актуальных цифровых угроз.

Об этом пишет XiaomiTime.

Какие устройства Xiaomi потеряют поддержку

Жизненный цикл программной поддержки — важная вещь для владельцев смартфонов, ведь регулярные обновления отвечают и за безопасность, и за развитие интерфейса. Когда модель достигает этапа end-of-life, разработчик прекращает выпуск эксклюзивных для нее обновлений — в частности патчей безопасности и новых версий системы.

В списке моделей, которые должны завершить поддержку в течение 2026 года, называют флагманы серии Xiaomi 12 и линейку 12T. По графикам поддержки, Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro должны дойти до дедлайна EOL в марте 2026 года, а последним крупным обновлением для них станет HyperOS 3. В свою очередь, Xiaomi 12T и Xiaomi 12T Pro, как ожидается, завершат цикл поддержки в октябре 2026 года.

Отдельные сроки EOL в 2026 году упоминаются и для популярных моделей Redmi. В частности, Redmi Note 12 5G должен завершить программную поддержку в марте 2026 года, закрыв жизненный цикл на HyperOS 2. Бюджетный Redmi 12C, по этой же логике, должен подойти к финалу поддержки в начале 2026 года.

Для владельцев устройств, которые попадают в этот перечень, статус EOL — сигнал присмотреться к обновлению смартфона.

