Україна
Випущений у 2010 році iPhone знову став популярним — причина

Дата публікації: 3 лютого 2026 10:34
iPhone 4 знову в тренді у 2026 році — чому молодь масово його купує
В руках смартфон Apple iPhone 4.

iPhone 4, представлений у 2010 році, несподівано повернувся в моду серед молоді на початку 2026 року. Старий смартфон перетворився на ретро-аксесуар і "камерафон" для характерних кадрів, через що попит на нього різко зріс.

Про це пише Forbes.

Читайте також:

Чому iPhone 4 знову став популярним

Нова хвиля інтересу до iPhone 4 не пов'язана з оновленнями чи поверненням моделі на ринок — "друге життя" гаджету дали вірусні ролики в соцмережах. Зокрема, в TikTok iPhone 4 почали сприймати як стильну альтернативу сучасним смартфонам для знімання фото й відео з "зернистим" ефектом, який контрастує з надчіткою картинкою актуальних iPhone.

Свою роль зіграв і дизайн: сталева рамка, скляна задня панель та компактний 3,5-дюймовий екран, які сьогодні мають незвичний вигляд на тлі великих дисплеїв. У підсумку за останній рік інтерес до моделі підскочив майже на 1000%.

Водночас експерти застерігають, що використовувати iPhone 4 як основний смартфон у 2026 році може бути небезпечно. Пристрій давно не отримує оновлень безпеки й не підтримує актуальні версії iOS, тому зростає ризик уразливостей, витоку персональних даних і злому облікових записів.

Попри те, що свого часу iPhone 4 був революційним і вплинув на розвиток смартфонів, нині він радше виконує роль модного аксесуара та інструмента для "ретро"-знімання, а не повноцінного гаджета для щоденного користування.

Нагадаємо, блогер вирішив перевірити, наскільки безпечно купувати відновлені iPhone на платформі Temu, і замовив одразу два iPhone 14 Pro. Підсумок експерименту перевершив очікування.

Також ми писали, що користувачі надали найвищі оцінки задоволеності iPhone-моделі, якій уже майже шість років. У свіжому рейтингу серед лідерів також опинився iPhone SE другого покоління, тоді як найновіші флагманські моделі представлені значно скромніше.

TikTok Apple iPhone тренди смартфон камера
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
