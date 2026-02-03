iPhone 4 снова в тренде в 2026 году — почему молодежь массово его покупает

В руках смартфон Apple iPhone 4. Фото: кадр из видео/YouTube

iPhone 4, представленный в 2010 году, неожиданно вернулся в моду среди молодежи в начале 2026 года. Старый смартфон превратился в ретро-аксессуар и "камерафон" для характерных кадров, из-за чего спрос на него резко вырос.

Об этом пишет Forbes.

Почему iPhone 4 снова стал популярным

Новая волна интереса к iPhone 4 не связана с обновлениями или возвращением модели на рынок — "вторую жизнь" гаджету дали вирусные ролики в соцсетях. В частности, в TikTok iPhone 4 начали воспринимать как стильную альтернативу современным смартфонам для съемки фото и видео с "зернистым" эффектом, который контрастирует со сверхчеткой картинкой актуальных iPhone.

Свою роль сыграл и дизайн: стальная рамка, стеклянная задняя панель и компактный 3,5-дюймовый экран, которые сегодня выглядят необычно на фоне больших дисплеев. В итоге за последний год интерес к модели подскочил почти на 1000%.

В то же время эксперты предостерегают, что использовать iPhone 4 в качестве основного смартфона в 2026 году может быть опасно. Устройство давно не получает обновлений безопасности и не поддерживает актуальные версии iOS, поэтому растет риск уязвимостей, утечки персональных данных и взлома учетных записей.

Несмотря на то, что в свое время iPhone 4 был революционным и повлиял на развитие смартфонов, сейчас он скорее выполняет роль модного аксессуара и инструмента для "ретро"-съемки, а не полноценного гаджета для ежедневного пользования.

