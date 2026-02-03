Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии Выпущенный в 2010 году iPhone снова стал популярным — причина

Выпущенный в 2010 году iPhone снова стал популярным — причина

Ua ru
Дата публикации 3 февраля 2026 10:34
iPhone 4 снова в тренде в 2026 году — почему молодежь массово его покупает
В руках смартфон Apple iPhone 4. Фото: кадр из видео/YouTube

iPhone 4, представленный в 2010 году, неожиданно вернулся в моду среди молодежи в начале 2026 года. Старый смартфон превратился в ретро-аксессуар и "камерафон" для характерных кадров, из-за чего спрос на него резко вырос.

Об этом пишет Forbes.

Реклама
Читайте также:

Почему iPhone 4 снова стал популярным

Новая волна интереса к iPhone 4 не связана с обновлениями или возвращением модели на рынок — "вторую жизнь" гаджету дали вирусные ролики в соцсетях. В частности, в TikTok iPhone 4 начали воспринимать как стильную альтернативу современным смартфонам для съемки фото и видео с "зернистым" эффектом, который контрастирует со сверхчеткой картинкой актуальных iPhone.

Свою роль сыграл и дизайн: стальная рамка, стеклянная задняя панель и компактный 3,5-дюймовый экран, которые сегодня выглядят необычно на фоне больших дисплеев. В итоге за последний год интерес к модели подскочил почти на 1000%.

В то же время эксперты предостерегают, что использовать iPhone 4 в качестве основного смартфона в 2026 году может быть опасно. Устройство давно не получает обновлений безопасности и не поддерживает актуальные версии iOS, поэтому растет риск уязвимостей, утечки персональных данных и взлома учетных записей.

Несмотря на то, что в свое время iPhone 4 был революционным и повлиял на развитие смартфонов, сейчас он скорее выполняет роль модного аксессуара и инструмента для "ретро"-съемки, а не полноценного гаджета для ежедневного пользования.

Напомним, блогер решил проверить, насколько безопасно покупать восстановленные iPhone на платформе Temu, и заказал сразу два iPhone 14 Pro. Итог эксперимента превзошел ожидания.

Также мы писали, что пользователи дали самые высокие оценки удовлетворенности iPhone-модели, которой уже почти шесть лет. В свежем рейтинге среди лидеров также оказался iPhone SE второго поколения, тогда как новейшие флагманские модели представлены значительно скромнее.

TikTok Apple iPhone тренды смартфон камера
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации