Прихована функція Windows може з'їдати ОЗП і уповільнювати комп'ютер — як вимкнути

Функція Delivery Optimization у Windows 10 і Windows 11, яка має "оптимізувати" завантаження оновлень і застосунків, з часом може непомітно забирати значну частину оперативної пам'яті. Через це комп'ютер поступово починає працювати повільніше, навіть якщо користувач не підозрює про причину.

Delivery Optimization створили для того, щоб зменшувати навантаження на інтернет: система може ділитися завантаженнями оновлень і пакетів застосунків між кількома пристроями. У довідковому описі Microsoft це подається як спосіб скоротити споживання трафіку, "розподіляючи роботу" з отримання пакетів між різними комп'ютерами.

Втім, на практиці ця можливість не завжди виявляється економною для ресурсів самого ПК. Delivery Optimization здатна накопичувати споживання оперативної пам'яті з часом — і в підсумку починає використовувати більше системних ресурсів, ніж очікується.

На проблему звернули увагу й користувачі. Один із них поскаржився, що Delivery Optimization може "з'їсти всю пам'ять і сидіти просто так". Після цього користувач Reddit із ніком Niff_Naff провів тести та дійшов висновку, що служба справді може поступово забирати багато ОЗП. За його спостереженнями, це стосується як Windows 10, так і Windows 11, а наслідком може стати падіння продуктивності.

Вимкнути Delivery Optimization можна через налаштування Windows. Для цього потрібно відкрити "Параметри" і перейти в розділ "Центр оновлення Windows" — "Оптимізація доставки", після чого вимкнути опцію "Дозволити завантаження з інших пристроїв". Після цього, за логікою опису, в системі має залишатися більше оперативної пам'яті для інших процесів.

Нагадаємо, оперативна пам'ять відіграє ключову роль у швидкодії будь-якого пристрою, адже саме вона забезпечує швидкий доступ до даних програм без постійних звернень до накопичувача. Різке подорожчання ОЗП останнім часом може позначитися не лише на ентузіастах, які збирають ПК самі, а й на кінцевій ціні готових пристроїв.

Також ми писали, що після "чистої" інсталяції Windows система інколи працює повільніше, а ноутбук швидше втрачає заряд. Найчастіше причина криється в базових налаштуваннях, які надмірно навантажують ресурси та водночас впливають на рівень приватності.