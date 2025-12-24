Відео
Головна Технології Чи має сенс постійно вимикати персональний комп'ютер на ніч

Чи має сенс постійно вимикати персональний комп'ютер на ніч

Ua ru
Дата публікації: 24 грудня 2025 16:32
Чи варто залишати комп'ютер увімкненим на ніч — пояснення експертів
Кнопка живлення на корпусі комп'ютера. Фото: кадр з відео/YouTube

Чи варто залишати комп'ютер увімкненим на ніч — питання, яке регулярно викликає суперечки. Одні побоюються, що часті вимкнення "зношують" техніку, інші — що безперервна робота швидше наближає поломки.

Про це пише Gazeta.ua.

Чому постійно тримати ПК увімкненим — не найкраща ідея

За умови справної системи охолодження сучасні комп'ютери зазвичай не перегріваються, а джерело безперебійного живлення може захистити від стрибків напруги. Втім, залишати ПК увімкненим постійно все одно не радять — і причин тут кілька.

Насамперед це витрати на електроенергію. Нові комп'ютери споживають менше, ніж старі системи, але навіть у простої вони беруть живлення, а під навантаженням — наприклад, під час ігор чи інших "важких" задач — споживання відчутно зростає. Якщо ви намагаєтеся економити, логічніше вимикати ПК на ніч або коли він довго не використовується.

Ще один момент — комфорт у приміщенні. Комп'ютер, що працює без перерви, може створювати фоновий шум: найчастіше це вентилятори. Навіть якщо система загалом тиха, вночі або в невеликій кімнаті такий звук може заважати відпочинку.

Окремо згадують і природний знос. Популярне переконання, що "вмикання-вимикання шкодить компонентам", частково має підґрунтя, але для сучасних машин це не настільки критично. Натомість постійна робота поступово скорочує ресурс техніки через тривале нагрівання, а також через пил — одного з головних ворогів електроніки. Забруднені компоненти гірше відводять тепло, сильніше нагріваються і запускають замкнене коло, яке лише пришвидшує проблеми.

Є й практична причина: перезавантаження та вимкнення іноді необхідні для нормальної роботи системи. Частина оновлень Windows застосовується лише після перезапуску, а вимкнення/увімкнення допомагає прибрати накопичені збої та "підчистити" роботу ОС, що може позитивно вплинути на швидкість і стабільність.

Нагадаємо, оперативна пам'ять відповідає за швидку роботу застосунків, дозволяючи пристрою миттєво оперувати даними без постійного звернення до накопичувача. Останнім часом ціни на ОЗП різко зросли, і це може відчутно позначитися не лише на ентузіастах, які збирають ПК власноруч.

Також ми писали, що колір USB-порту на пристрої — не декоративна дрібниця. Таке маркування зазвичай підказує покоління інтерфейсу, можливі швидкості передавання даних і навіть те, чи здатен порт подавати живлення, коли комп'ютер вимкнений.

Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
