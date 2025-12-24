Видео
Україна
Видео

Имеет ли смысл постоянно выключать персональный компьютер на ночь

Имеет ли смысл постоянно выключать персональный компьютер на ночь

Ua ru
Дата публикации 24 декабря 2025 16:32
Стоит ли оставлять компьютер включенным на ночь — объяснение экспертов
Кнопка питания на корпусе компьютера. Фото: кадр из видео/YouTube

Стоит ли оставлять компьютер включенным на ночь — вопрос, который регулярно вызывает споры. Одни опасаются, что частые выключения "изнашивают" технику, другие — что непрерывная работа быстрее приближает поломки.

Об этом пишет Gazeta.ua.

Почему постоянно держать ПК включенным — не лучшая идея

При условии исправной системы охлаждения современные компьютеры обычно не перегреваются, а источник бесперебойного питания может защитить от скачков напряжения. Впрочем, оставлять ПК включенным постоянно все равно не советуют — и причин здесь несколько.

Прежде всего это расходы на электроэнергию. Новые компьютеры потребляют меньше, чем старые системы, но даже в простое они берут питание, а под нагрузкой — например, во время игр или других "тяжёлых" задач — потребление ощутимо возрастает. Если вы пытаетесь экономить, логичнее выключать ПК на ночь или когда он долго не используется.

Еще один момент — комфорт в помещении. Компьютер, работающий без перерыва, может создавать фоновый шум: чаще всего это вентиляторы. Даже если система в целом тихая, ночью или в небольшой комнате такой звук может мешать отдыху.

Отдельно упоминают и естественный износ. Популярное убеждение, что "включение-выключение вредит компонентам", частично имеет под собой основания, но для современных машин это не столь критично. Зато постоянная работа постепенно сокращает ресурс техники из-за длительного нагрева, а также из-за пыли — одного из главных врагов электроники. Загрязненные компоненты хуже отводят тепло, сильнее нагреваются и запускают замкнутый круг, который только ускоряет проблемы.

Есть и практическая причина: перезагрузка и выключение иногда необходимы для нормальной работы системы. Часть обновлений Windows применяется только после перезапуска, а выключение/включение помогает убрать накопленные сбои и "подчистить" работу ОС, что может положительно повлиять на скорость и стабильность.

Напомним, оперативная память отвечает за быструю работу приложений, позволяя устройству мгновенно оперировать данными без постоянного обращения к накопителю. В последнее время цены на ОЗУ резко выросли, и это может ощутимо сказаться не только на энтузиастах, которые собирают ПК своими руками.

Также мы писали, что цвет USB-порта на устройстве — не декоративная мелочь. Такая маркировка обычно подсказывает поколение интерфейса, возможные скорости передачи данных и даже то, способен ли порт подавать питание, когда компьютер выключен.

Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
