Цены на оперативную память резко взлетели - что происходит на рынке ОЗУ

Оперативная память (ОЗУ) — это компонент, который помогает устройствам быстро работать с данными программ, не обращаясь каждый раз к накопителю. В последние месяцы цены на ОЗУ резко взлетели, и это может ударить не только по тем, кто собирает ПК самостоятельно.

Почему оперативная память резко подорожала

ОЗУ стоит в ноутбуках, смартфонах, планшетах, игровых консолях и даже автомобилях — фактически в любой технике с "компьютером" внутри. Традиционно это был один из самых доступных апгрейдов, но теперь оперативная память из "мелочи в смете" превратилась в покупку, которую приходится планировать заранее.

Ключевая причина скачка цен — бум ИИ. Аналитики и профильные инсайдеры указывают, что производители все больше переориентируют мощности на память для дата-центров и ИИ-нагрузок. В частности, упоминается приоритет высокоскоростной HBM-памяти, которая не используется в обычных потребительских устройствах, и из-за этого предложение "бытовой" ОЗУ становится более жестким.

Дополнительным ударом стал сигнал от Micron: компания заявила, что в 2026 году сосредоточится на ИИ-направлении и выходит из бизнеса потребительской оперативной памяти, фактически ставя точку в 30-летней истории линейки Crucial. На фоне этого производители памяти при этом сообщают о существенном росте прибылей год к году, а в индустрии все откровеннее звучит мысль: потребительский сегмент теперь не в приоритете.

Раньше приличные комплекты ОЗУ часто укладывались в сумму до 100 долларов, а заметный апгрейд нередко обходился около 150 долларов. Теперь эти ориентиры "поехали": в конце 2025 года фигурируют скачки на сотни долларов — например, G.Skill Trident Z5 RGB 32 GB DDR5-7200 подорожал со 110 долларов до 360 долларов, комплект 64 GB DDR5-6400 CL32 — со 170 долларов до 640 долларов, а 16 GB DDR4-3600 — с 46 долларов до 105 долларов. Общая тенденция такова, что предложений дешевле 100 долларов становится все меньше, а иногда приходится платить в два-три раза больше, чем в начале года.

На первый взгляд, это бьет прежде всего по тем, кто покупает память отдельно. Но производители ноутбуков, телефонов и планшетов тоже берут ОЗУ на рынке — поэтому подорожание компонентов рано или поздно отражается и на цене готовых устройств или на их конфигурациях.

Вернутся ли цены к нормальным

Ситуация не первая для рынка компонентов: в прошлом похожие перекосы уже случались с дефицитом видеокарт в начале 2020-х, когда спрос со стороны майнеров и ажиотаж на рынке также ломали привычную "норму". Теоретически, если интерес к ИИ остынет, цены могут пойти вниз по схожей логике "спрос опережал предложение". Если же нет — все упирается в производственные мощности и стратегии крупных игроков.

С одной стороны, SK Hynix, по сообщениям, планирует масштабные инвестиции в новые заводы, а первые площадки должны заработать в 2027 году. С другой — Samsung не обещает быстрого расширения мощностей, делая ставку на долгосрочную прибыльность, а в отрасли звучат предположения, что высокие цены могут задержаться вплоть до 2028 года.

Что делать, если оперативная память нужна уже сейчас

Если покупку откладывать не получается, самая прагматичная тактика — искать решения, где дефицит менее ощутим для конечного покупателя. Стоит обратить внимание на готовые устройства от крупных производителей, которые могут дольше сдерживать цены благодаря масштабам и запасам компонентов. Также предлагается трезво оценить потребности в объеме: для большинства сценариев 16 ГБ часто достаточно, тогда как минимумом, ниже которого лучше не опускаться, называют 8 ГБ.

Быстрого возвращения "старых цен" не ожидается, так что решение стоит привязывать к реальной потребности в обновлении техники — либо покупать сейчас, если апгрейд нужен в ближайшее время, либо по возможности переждать, наблюдая, как производители будут выравнивать спрос и предложение в 2026-2027 годах.

Напомним, подорожание оперативной памяти заставляет производителей искать компромиссы, чтобы не повышать цены на смартфоны еще сильнее. Одним из возможных решений может стать возвращение слотов microSD, что позволит пользователям самостоятельно увеличивать объем памяти без переплаты за более дорогие конфигурации.

Также мы писали, что при выборе смартфона объем памяти остается одним из ключевых критериев для покупателей. Впрочем, в 2026 году важно трезво оценивать собственные потребности, ведь "больше" не всегда означает "лучше" и часто ведет к лишним тратам.