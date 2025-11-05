Видео
Главная Технологии Во всем мире резко подорожало ОЗУ для ПК — в чем причина

Во всем мире резко подорожало ОЗУ для ПК — в чем причина

Ua ru
Дата публикации 5 ноября 2025 11:41
обновлено: 11:02
Цены на оперативную память для ПК резко выросли — как к этому причастен ИИ
Оперативная память в упаковке. Фото: Unsplash

Цены на оперативную память бьют новые рекорды — на рынке формируется кризис не видеокарт, а именно ОЗУ. Причина — небывалый спрос со стороны ИИ-компаний, который "съел" доступные производственные мощности.

Об этом пишет DigiTimes.

Читайте также:

Почему ИИ забрал приоритет на себя

В течение 2025 года сегмент искусственного интеллекта потребляет столько DRAM, что ведущие производители — Samsung, Micron и SK hynix — были вынуждены пересмотреть приоритеты отгрузок. В частности, Samsung приостановил контракты на DDR5, и, по слухам, другие игроки готовятся к аналогичным шагам.

Последствия для розницы уже ощутимы: в Украине популярные комплекты подорожали почти вдвое. Например, средняя цена комплекта DDR5 на 32 ГБ от GOODRAM с начала сентября выросла с 5 200 грн до 8 400 грн. Две планки DDR5 по 16 ГБ на 6000 МГц от G.Skill нынче стоят в среднем 10 726 грн против приблизительно 5 800 грн в конце августа.

Аналитики ожидают острый дефицит поставок как минимум в течение всего первого квартала 2026 года. Производственные линии загружены заказами дата-центров и компаний, обучающих нейросети, поэтому рынок потребительских модулей ОЗУ получит меньше продукции и будет оставаться под давлением цен.

Напомним, синий цвет USB-порта обычно обозначает стандарт USB 3.x (SuperSpeed), который обеспечивает значительно более высокую скорость передачи данных, чем USB 2.0. Впрочем, это лишь неформальная традиция, а не правило.

Также мы писали, что с ростом цен на видеокарты многие пользователи пытаются сэкономить на других компонентах при сборке игрового ПК. Однако даже если именно GPU больше всего влияет на FPS, чрезмерная экономия на материнской плате, оперативной памяти, SSD или блоке питания может привести к сбоям, перегреву и нестабильной работе системы.

рынок искусственный интеллект цены память компьютеры комплектующие
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
