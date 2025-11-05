Цены на оперативную память для ПК резко выросли — как к этому причастен ИИ

Оперативная память в упаковке. Фото: Unsplash

Цены на оперативную память бьют новые рекорды — на рынке формируется кризис не видеокарт, а именно ОЗУ. Причина — небывалый спрос со стороны ИИ-компаний, который "съел" доступные производственные мощности.

Об этом пишет DigiTimes.

Почему ИИ забрал приоритет на себя

В течение 2025 года сегмент искусственного интеллекта потребляет столько DRAM, что ведущие производители — Samsung, Micron и SK hynix — были вынуждены пересмотреть приоритеты отгрузок. В частности, Samsung приостановил контракты на DDR5, и, по слухам, другие игроки готовятся к аналогичным шагам.

Последствия для розницы уже ощутимы: в Украине популярные комплекты подорожали почти вдвое. Например, средняя цена комплекта DDR5 на 32 ГБ от GOODRAM с начала сентября выросла с 5 200 грн до 8 400 грн. Две планки DDR5 по 16 ГБ на 6000 МГц от G.Skill нынче стоят в среднем 10 726 грн против приблизительно 5 800 грн в конце августа.

Аналитики ожидают острый дефицит поставок как минимум в течение всего первого квартала 2026 года. Производственные линии загружены заказами дата-центров и компаний, обучающих нейросети, поэтому рынок потребительских модулей ОЗУ получит меньше продукции и будет оставаться под давлением цен.

