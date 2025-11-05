Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології У всьому світі різко подорожчала ОЗП для ПК — у чому причина

У всьому світі різко подорожчала ОЗП для ПК — у чому причина

Ua ru
Дата публікації: 5 листопада 2025 11:41
Оновлено: 11:02
Ціни на оперативну пам'ять для ПК різко зросли — як до цього причетний ШІ
Оперативна пам'ять в упаковці. Фото: Unsplash

Ціни на оперативну пам'ять б'ють нові рекорди — на ринку формується криза не відеокарт, а саме ОЗП. Причина — небувалий попит із боку ШІ-компаній, який "з'їв" доступні виробничі потужності.

Про це пише DigiTimes.

Реклама
Читайте також:

Чому ШІ забрав пріоритет на себе

Упродовж 2025 року сегмент штучного інтелекту споживає стільки DRAM, що провідні виробники — Samsung, Micron і SK hynix — були змушені переглянути пріоритети відвантажень. Зокрема, Samsung призупинив контракти на DDR5, і, за чутками, інші гравці готуються до аналогічних кроків.

Наслідки для роздробу вже відчутні: в Україні популярні комплекти подорожчали майже вдвічі. Наприклад, середня ціна комплекту DDR5 на 32 ГБ від GOODRAM з початку вересня зросла з 5 200 грн до 8 400 грн. Дві планки DDR5 по 16 ГБ на 6000 МГц від G.Skill нині коштують у середньому 10 726 грн проти приблизно 5 800 грн наприкінці серпня.

Аналітики очікують гострий дефіцит постачань щонайменше впродовж усього першого кварталу 2026 року. Виробничі лінії завантажені замовленнями дата-центрів і компаній, що навчають нейромережі, тож ринок споживчих модулів ОЗП отримає менше продукції та залишатиметься під тиском цін.

Нагадаємо, синій колір USB-порту зазвичай позначає стандарт USB 3.x (SuperSpeed), який забезпечує значно вищу швидкість передавання даних, ніж USB 2.0. Втім, це лише неформальна традиція, а не правило.

Також ми писали, що зі зростанням цін на відеокарти багато користувачів намагаються зекономити на інших компонентах під час складання ігрового ПК. Однак навіть якщо саме GPU найбільше впливає на FPS, надмірна економія на материнській платі, оперативній пам'яті, SSD чи блоку живлення може призвести до збоїв, перегріву та нестабільної роботи системи.

ринок штучний інтелект ціни пам'ять комп'ютери компоненти
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації