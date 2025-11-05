Ціни на оперативну пам'ять для ПК різко зросли — як до цього причетний ШІ

Оперативна пам'ять в упаковці. Фото: Unsplash

Ціни на оперативну пам'ять б'ють нові рекорди — на ринку формується криза не відеокарт, а саме ОЗП. Причина — небувалий попит із боку ШІ-компаній, який "з'їв" доступні виробничі потужності.

Про це пише DigiTimes.

Чому ШІ забрав пріоритет на себе

Упродовж 2025 року сегмент штучного інтелекту споживає стільки DRAM, що провідні виробники — Samsung, Micron і SK hynix — були змушені переглянути пріоритети відвантажень. Зокрема, Samsung призупинив контракти на DDR5, і, за чутками, інші гравці готуються до аналогічних кроків.

Наслідки для роздробу вже відчутні: в Україні популярні комплекти подорожчали майже вдвічі. Наприклад, середня ціна комплекту DDR5 на 32 ГБ від GOODRAM з початку вересня зросла з 5 200 грн до 8 400 грн. Дві планки DDR5 по 16 ГБ на 6000 МГц від G.Skill нині коштують у середньому 10 726 грн проти приблизно 5 800 грн наприкінці серпня.

Аналітики очікують гострий дефіцит постачань щонайменше впродовж усього першого кварталу 2026 року. Виробничі лінії завантажені замовленнями дата-центрів і компаній, що навчають нейромережі, тож ринок споживчих модулів ОЗП отримає менше продукції та залишатиметься під тиском цін.

