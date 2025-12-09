Смартфоны могут подорожать — почему производители рассматривают возвращение microSD

Карта памяти microSD рядом со смартфоном. Фото: Pexels

Рост стоимости оперативной памяти может сделать смартфоны еще дороже, поэтому производители ищут способы смягчить удар для покупателей. Один из вариантов — вернуть в конструкцию слот для карт microSD, чтобы пользователи могли сами расширять память без переплаты за старшие версии устройств.

Об этом пишет wccftech.

Почему производители снова смотрят в сторону microSD

Слот для карт microSD когда-то был простым и недорогим способом увеличить объем хранилища в смартфоне без доплаты за модели с большей памятью. Со временем большинство производителей отказались от этой опции, заблокировав для пользователей гибкость и взамен зарабатывая на разнице между версиями с разными объемами хранилища.

Теперь ситуация может измениться из-за резкого подорожания DRAM. Рост стоимости памяти уже привел к тому, что некоторые игроки, такие как Micron, фактически отходят от потребительского сегмента. На фоне этого появились слухи, что производители смартфонов рассматривают возможность возвращения слота microSD именно как реакцию на рынок.

По прогнозам, дефицит DRAM может продлиться как минимум до четвертого квартала 2027 года, а цены на модули для компьютеров и ноутбуков уже существенно выросли. Логично, что это ударит и по чипам оперативной памяти в смартфонах.

Проблемы с поставками испытывают и технологические гиганты. Сообщается, что подразделение Samsung Device Solutions отказалось выполнить запрос на поставку памяти для собственного подразделения Mobile Experience, взамен предложив поквартальный контракт с пересмотром условий каждые три месяца. По оценкам, цена одного чипа 12 ГБ LPDDR5X сейчас составляет около 70 долларов — более чем вдвое больше приблизительных 33 долларов в начале года. В такой ситуации компании вынуждены отдавать приоритет прибыльности.

На фоне этого неизбежный рост цен на смартфоны выглядит вопросом времени — все зависит лишь от того, какую часть расходов производители решатся "взять на себя". Возвращение слота microSD могло бы стать компромиссом: пользователи покупают базовую версию смартфона с меньшим встроенным хранилищем, а при необходимости самостоятельно расширяют его картой памяти. Это позволит компаниям удерживать привлекательные ценники и при этом поддерживать объемы продаж и выручку.

Впрочем, мгновенных изменений ждать не стоит. Смартфоны, которые уже стоят на конвейере, вряд ли получат полный редизайн ради возвращения слота для карт памяти. Если производители и решат реализовать эту идею, реалистично ожидать появление моделей с microSD не раньше второй половины 2026 года.

Напомним, смартфоны становятся мощнее, снимают качественное видео и запускают тяжелые игры, поэтому все быстрее заполняют внутреннее хранилище. Если памяти не хватает, microSD-карта может быть простым выходом.

Также мы писали, что слот для microSD исчез не только из флагманов и моделей среднего класса, но и из многих бюджетных смартфонов. Причины массового отказа производителей от этого, казалось бы, удобного способа расширения памяти давно перестали быть тайной.