Смартфони можуть подорожчати — чому виробники розглядають повернення microSD

Зростання вартості оперативної пам'яті може зробити смартфони ще дорожчими, тож виробники шукають способи пом'якшити удар для покупців. Один із варіантів — повернути до конструкції слот для карт microSD, щоб користувачі могли самі розширювати пам'ять без переплати за старші версії пристроїв.

Чому виробники знову дивляться в бік microSD

Слот для карт microSD колись був простим і недорогим способом збільшити обсяг сховища в смартфоні без доплати за моделі з більшою пам'яттю. З часом більшість виробників відмовилися від цієї опції, заблокувавши для користувачів гнучкість і натомість заробляючи на різниці між версіями з різними обсягами сховища.

Тепер ситуація може змінитися через різке подорожчання DRAM. Зростання вартості пам'яті вже призвело до того, що деякі гравці, як-от Micron, фактично відходять від споживчого сегмента. На фоні цього з'явилися чутки, що виробники смартфонів розглядають можливість повернення слота microSD саме як реакцію на ринок.

За прогнозами, дефіцит DRAM може тривати щонайменше до четвертого кварталу 2027 року, а ціни на модулі для комп'ютерів і ноутбуків уже суттєво зросли. Логічно, що це вдарить і по чипах оперативної пам'яті в смартфонах.

Проблеми з постачанням відчувають і технологічні гіганти. Повідомляється, що підрозділ Samsung Device Solutions відмовився виконати запит на постачання пам'яті для власного підрозділу Mobile Experience, натомість запропонувавши поквартальний контракт із переглядом умов кожні три місяці. За оцінками, ціна одного чипа 12 ГБ LPDDR5X нині становить близько 70 доларів — більш ніж удвічі більше від приблизних 33 доларів на початку року. У такій ситуації компанії змушені віддавати пріоритет прибутковості.

На тлі цього неминуче зростання цін на смартфони має вигляд питання часу — все залежить лише від того, яку частину витрат виробники наважаться "взяти на себе". Повернення слота microSD могло б стати компромісом: користувачі купують базову версію смартфона з меншим вбудованим сховищем, а за потреби самостійно розширюють його картою пам'яті. Це дозволить компаніям утримувати привабливі цінники й водночас підтримувати обсяги продажів і виторг.

Втім, миттєвих змін чекати не варто. Смартфони, які вже стоять на конвеєрі, навряд чи отримають повний редизайн заради повернення слота для карт пам'яті. Якщо виробники і вирішать реалізувати цю ідею, реалістично очікувати появу моделей із microSD не раніше другої половини 2026 року.

Нагадаємо, смартфони стають потужнішими, знімають якісніше відео та запускають важкі ігри, тому дедалі швидше заповнюють внутрішнє сховище. Якщо пам'яті бракує, microSD-карта може бути простим виходом.

Також ми писали, що слот для microSD зник не лише з флагманів і моделей середнього класу, а й із багатьох бюджетних смартфонів. Причини масової відмови виробників від цього, здавалося б, зручного способу розширення пам'яті давно перестали бути таємницею.