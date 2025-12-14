Ціни на оперативну пам'ять різко злетіли — що відбувається на ринку ОЗП

Планки оперативної пам'яті. Фото: Unsplash

Оперативна пам'ять (ОЗП) — це компонент, який допомагає пристроям швидко працювати з даними програм, не звертаючись щоразу до накопичувача. Останніми місяцями ціни на ОЗП різко злетіли, і це може вдарити не лише по тих, хто збирає ПК самостійно.

Чому оперативна пам'ять різко подорожчала

ОЗП стоїть у ноутбуках, смартфонах, планшетах, ігрових консолях і навіть автомобілях — фактично в будь-якій техніці з "комп'ютером" усередині. Традиційно це був один із найдоступніших апгрейдів, але тепер оперативна пам'ять із "дрібниці в кошторисі" перетворилася на покупку, яку доводиться планувати заздалегідь.

Ключова причина стрибка цін — бум ШІ. Аналітики та профільні інсайдери вказують, що виробники дедалі більше переорієнтовують потужності на пам'ять для дата-центрів і ШІ-навантажень. Зокрема, згадується пріоритет високошвидкісної HBM-пам'яті, яка не використовується у звичайних споживчих пристроях, і через це пропозиція "побутової" ОЗП стає жорсткішою.

Додатковим ударом став сигнал від Micron: компанія заявила, що у 2026 році зосередиться на ШІ-напрямі й виходить із бізнесу споживчої оперативної пам'яті, фактично ставлячи крапку в 30-річній історії лінійки Crucial. На тлі цього виробники пам'яті при цьому повідомляють про суттєве зростання прибутків рік до року, а в індустрії дедалі відвертіше звучить думка: споживчий сегмент тепер не в пріоритеті.

Раніше пристойні комплекти ОЗП часто вкладалися в суму до 100 доларів, а помітний апгрейд нерідко обходився близько 150 доларів. Тепер ці орієнтири "поїхали": наприкінці 2025 року фігурують стрибки на сотні доларів — наприклад, G.Skill Trident Z5 RGB 32 GB DDR5-7200 подорожчав зі 110 доларів до 360 доларів, комплект 64 GB DDR5-6400 CL32 — зі 170 доларів до 640 доларів, а 16 GB DDR4-3600 — із 46 доларів до 105 доларів. Загальна тенденція така, що пропозицій дешевше 100 доларів стає дедалі менше, а інколи доводиться платити у два-три рази більше, ніж на початку року.

На перший погляд, це б'є насамперед по тих, хто купує пам'ять окремо. Але виробники ноутбуків, телефонів і планшетів теж беруть ОЗП на ринку — тому подорожчання компонентів рано чи пізно відображається й на ціні готових пристроїв або на їхніх конфігураціях.

Чи повернуться ціни до нормальних

Ситуація не перша для ринку компонентів: у минулому схожі перекоси вже траплялися із дефіцитом відеокарт на початку 2020-х, коли попит з боку майнерів і ажіотаж на ринку також ламали звичну "норму". Теоретично, якщо інтерес до ШІ охолоне, ціни можуть піти вниз за схожою логікою "попит випереджав пропозицію". Якщо ж ні — усе впирається у виробничі потужності та стратегії великих гравців.

З одного боку, SK Hynix, за повідомленнями, планує масштабні інвестиції в нові заводи, а перші майданчики мають запрацювати у 2027 році. З іншого — Samsung не обіцяє швидкого розширення потужностей, роблячи ставку на довгострокову прибутковість, а в галузі звучать припущення, що високі ціни можуть затриматися аж до 2028 року.

Що робити, якщо оперативна пам'ять потрібна вже зараз

Якщо купівлю відкладати не виходить, найпрагматичніша тактика — шукати рішення, де дефіцит менш відчутний для кінцевого покупця. Варто звернути увагу на готові пристрої від великих виробників, які можуть довше стримувати ціни завдяки масштабам і запасам компонентів. Також пропонується тверезо оцінити потреби в обсязі: для більшості сценаріїв 16 ГБ часто достатньо, тоді як мінімумом, нижче якого краще не опускатися, називають 8 ГБ.

Швидкого повернення "старих цін" не очікується, тож рішення варто прив'язувати до реальної потреби в оновленні техніки — або купувати зараз, якщо апгрейд потрібен найближчим часом, або за можливості перечекати, спостерігаючи, як виробники вирівнюватимуть попит і пропозицію у 2026-2027 роках.

Нагадаємо, подорожчання оперативної пам'яті змушує виробників шукати компроміси, аби не підвищувати ціни на смартфони ще сильніше. Одним із можливих рішень може стати повернення слотів microSD, що дозволить користувачам самостійно збільшувати обсяг пам'яті без переплати за дорожчі конфігурації.

Також ми писали, що під час вибору смартфона обсяг пам'яті залишається одним із ключових критеріїв для покупців. Утім, у 2026 році важливо тверезо оцінювати власні потреби, адже "більше" не завжди означає "краще" і часто веде до зайвих витрат.