Скільки пам'яті потрібно смартфону у 2026 році — оптимальний вибір

При купівлі смартфона більшість користувачів насамперед дивляться на обсяг пам'яті, адже від нього залежить, наскільки комфортно працюватиме пристрій щодня. На перший погляд, усе просто: більше пам'яті — краще, але у 2026 році важливо розуміти реальні потреби та не переплачувати зайве.

Чому смартфонам потрібно все більше пам'яті

Потреби у пам'яті зростають разом зі складністю самих систем та додатків. Операційні системи отримують нові анімації та функції, програми стають важчими, а кількість встановлених застосунків, фото й відео постійно збільшується. Наприклад, на новому vivo X300 операційна система займає близько 26 ГБ, ще приблизно 8 ГБ іде на допоміжні файли, а додатки — близько 60 ГБ.

Це лише стартові значення. При активному використанні програми підвантажують додаткові дані, кеш та оновлення, і вже за кілька тижнів той самий набір застосунків може роздутися більш ніж до 100 ГБ. До цього варто додати необхідність залишати щонайменше 15-20 ГБ вільного простору для коректної роботи системи, оновлень та тимчасових файлів. Якщо цього запасу немає, смартфон починає працювати повільніше, а встановлення оновлень перетворюється на проблему.

У 2026 році мінімально доцільним обсягом вбудованої пам'яті для більшості користувачів можна вважати 128 ГБ. Такий варіант підійде тим, хто встановлює небагато програм і рідко зберігає велику кількість фото чи відео. Однак для більш активних сценаріїв використання — постійне знімання, месенджери з медіафайлами, кілька соціальних мереж — комфортнішим вибором може стати 256 ГБ.

Якщо смартфон купується з розрахунком на 3-5 років використання, варто вже на старті дивитися у бік моделей із 512 ГБ. Це дозволить уникнути ситуацій, коли через кілька років доводиться видаляти застосунки чи особисті файли лише для того, щоб встановити оновлення системи або нову програму.

Скільки оперативної пам'яті достатньо

Не меншу роль відіграє і оперативна пам'ять, адже саме вона відповідає за стабільність роботи інтерфейсу та те, скільки додатків можуть одночасно залишатися у фоні без постійних перезапусків. У 2026 році мінімальним прийнятним обсягом для базового використання можна вважати 6 ГБ. Для активніших користувачів, які часто перемикаються між кількома застосунками, оптимальними будуть 8 ГБ.

Тим, хто хоче мати запас "на виріст" на кілька років, варто звернути увагу на моделі з 12 ГБ оперативної пам'яті. У такому разі смартфон довше залишатиметься плавним навіть після чергових оновлень системи та "важчих" версій застосунків.

Якщо підсумувати, у 2026 році збалансованим варіантом для більшості сценаріїв використання можна назвати конфігурацію 8/256 ГБ — вона забезпечує комфортну роботу системи та достатній запас вбудованої пам'яті. Для тривалого, інтенсивного використання та з урахуванням майбутніх оновлень більш далекоглядним вибором стане комбінація 12/512 ГБ, яка дозволить не думати про нестачу пам'яті протягом кількох років.

Нагадаємо, смартфони стають дедалі продуктивнішими, знімають важкі відео та запускають ігри з великими ресурсними вимогами — усе це потребує значно більше місця. Якщо внутрішнє сховище стрімко заповнюється, microSD-карта може бути простим і доступним рішенням, але лише за умови, що ваш пристрій підтримує цей тип розширення пам'яті.

Також ми писали, що серія iPhone 17 нарешті отримала стартовий обсяг у 256 ГБ навіть у базовій моделі. Водночас у продажу залишаються доступніші iPhone 16 та 16e зі стандартними 128 ГБ — і багато користувачів замислюються, чи вистачить цього обсягу пам'яті для комфортного використання у 2026 році.