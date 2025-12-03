Сколько памяти нужно смартфону в 2026 году — оптимальный выбор

Смартфон в руках. Фото: Unsplash

При покупке смартфона большинство пользователей в первую очередь смотрят на объем памяти, ведь от него зависит, насколько комфортно будет работать устройство ежедневно. На первый взгляд, все просто: больше памяти — лучше, но в 2026 году важно понимать реальные потребности и не переплачивать лишнее.

Почему смартфонам нужно все больше памяти

Потребности в памяти растут вместе со сложностью самих систем и приложений. Операционные системы получают новые анимации и функции, программы становятся тяжелее, а количество установленных приложений, фото и видео постоянно увеличивается. Например, на новом vivo X300 операционная система занимает около 26 ГБ, еще примерно 8 ГБ идет на вспомогательные файлы, а приложения — около 60 ГБ.

Это лишь стартовые значения. При активном использовании программы подгружают дополнительные данные, кэш и обновления, и уже через несколько недель тот же набор приложений может раздуться более чем до 100 ГБ. К этому стоит добавить необходимость оставлять не менее 15-20 ГБ свободного пространства для корректной работы системы, обновлений и временных файлов. Если этого запаса нет, смартфон начинает работать медленнее, а установка обновлений превращается в проблему.

В 2026 году минимально целесообразным объемом встроенной памяти для большинства пользователей можно считать 128 ГБ. Такой вариант подойдет тем, кто устанавливает немного программ и редко хранит большое количество фото или видео. Однако для более активных сценариев использования — постоянная съемка, мессенджеры с медиафайлами, несколько социальных сетей — более комфортным выбором может стать 256 ГБ.

Если смартфон покупается с расчетом на 3-5 лет использования, стоит уже на старте смотреть в сторону моделей с 512 ГБ. Это позволит избежать ситуаций, когда через несколько лет приходится удалять приложения или личные файлы только для того, чтобы установить обновление системы или новую программу.

Сколько оперативной памяти достаточно

Не меньшую роль играет и оперативная память, ведь именно она отвечает за стабильность работы интерфейса и то, сколько приложений могут одновременно оставаться в фоне без постоянных перезапусков. В 2026 году минимальным приемлемым объемом для базового использования можно считать 6 ГБ. Для более активных пользователей, которые часто переключаются между несколькими приложениями, оптимальными будут 8 ГБ.

Тем, кто хочет иметь запас "на вырост" на несколько лет, стоит обратить внимание на модели с 12 ГБ оперативной памяти. В таком случае смартфон дольше будет оставаться плавным даже после очередных обновлений системы и "тяжелых" версий приложений.

Если подытожить, в 2026 году сбалансированным вариантом для большинства сценариев использования можно назвать конфигурацию 8/256 ГБ — она обеспечивает комфортную работу системы и достаточный запас встроенной памяти. Для длительного, интенсивного использования и с учетом будущих обновлений более дальновидным выбором станет комбинация 12/512 ГБ, которая позволит не думать о нехватке памяти в течение нескольких лет.

Напомним, смартфоны становятся все более производительными, снимают тяжелые видео и запускают игры с большими ресурсными требованиями — все это требует значительно больше места. Если внутреннее хранилище стремительно заполняется, microSD-карта может быть простым и доступным решением, но только при условии, что ваше устройство поддерживает этот тип расширения памяти.

Также мы писали, что серия iPhone 17 наконец-то получила стартовый объем в 256 ГБ даже в базовой модели. В то же время в продаже остаются доступные iPhone 16 и 16e со стандартными 128 ГБ — и многие пользователи задумываются, хватит ли этого объема памяти для комфортного использования в 2026 году.