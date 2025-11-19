У світі ростуть ціни на відеокарти через дефіцит пам'яті — що буде з GPU у 2026

Відеокарта. Фото: Unsplash

AMD готується підняти ціни на відеокарти через дефіцит пам'яті, і шанси на вигідні "чорноп'ятничні" пропозиції стрімко тануть. На тлі буму штучного інтелекту пам'ять дорожчає, а разом із нею — і графічні прискорювачі для геймерів.

Про це пише PC Gamer.

Чого очікувати від другої хвилі подорожчання відеокарт

За даними допису на китайській платформі Weibo, AMD вже підняла ціни на свої GPU для партнерів, але ця зміна поки що майже не відобразилася на роздрібних цінниках. Тепер компанія, за інформацією інсайдерів, готує другу, відчутно більшу хвилю подорожчання, яка вже позначиться на вартості відеокарт для кінцевих покупців.

Перше підвищення відбулося ще в жовтні, але воно було незначним, тому ринок відеокарт його майже не відчув. Тепер же внутрішні комунікації AMD нібито свідчать про суттєве зростання вартості графічної пам'яті, а наступна хвиля включатиме одночасно підвищення цін і на самі GPU, і на пам'ять для них. Очікується, що масштаб змін буде більшим, що неминуче призведе до зростання роздрібних цін на відеокарти.

Точні терміни і відсоток подорожчання поки що не розкриваються. Не згадуються й конкретні моделі, проте припускається, що підвищення торкнеться всього асортименту AMD, включно з новими Radeon RX 9070.

Ця інформація збігається з неофіційними коментарями виробників і ритейлерів, які вже попереджають про майбутній стрибок цін на відеокарти. Фактично, "пазл склався", і нині майже не лишається сумнівів, що графічні адаптери найближчим часом подорожчають.

Значно зросли й ціни на звичайні комплекти оперативної пам'яті для ПК — це вже прямий наслідок безпрецедентного попиту з боку центрів обробки даних та ШІ-інфраструктури. Хоча пам'ять для дата-центрів і та, що використовується у відеокартах для геймінгу, технічно відрізняються, перекошений попит змушує виробників перерозподіляти виробничі потужності на користь більш прибуткових напрямків.

При цьому Samsung, Micron та SK Hynix не поспішають різко нарощувати виробництво. Раніше пам'ятні "бульбашки" вже залишали їх із гігантськими складами непотрібної пам'яті, яку доводилося розпродавати за зниженими цінами. Тепер виробники не хочуть опинитися в такій самій ситуації, якщо ажіотаж навколо ШІ раптово спаде.

Попри те, що нинішній витік стосується саме AMD, логічно очікувати, що ринок відреагує комплексно. Зростання вартості пам'яті з високою ймовірністю позначиться й на цінах відеокарт Nvidia, тож навряд чи вдасться уникнути загального подорожчання.

