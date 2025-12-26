Скрытая функция Windows может съедать ОЗУ и замедлять компьютер — как отключить

На столе ноутбук с операционной системой Windows. Фото: Unsplash

Функция Delivery Optimization в Windows 10 и Windows 11, которая должна "оптимизировать" загрузку обновлений и приложений, со временем может незаметно забирать значительную часть оперативной памяти. Из-за этого компьютер постепенно начинает работать медленнее, даже если пользователь не подозревает о причине.

Об этом пишет PCWorld.

Delivery Optimization создали для того, чтобы уменьшать нагрузку на интернет: система может делиться загрузками обновлений и пакетов приложений между несколькими устройствами. В справочном описании Microsoft это подаётся как способ сократить потребление трафика, "распределяя работу" по получению пакетов между разными компьютерами.

Впрочем, на практике эта возможность не всегда оказывается экономной для ресурсов самого ПК. Delivery Optimization способна накапливать потребление оперативной памяти со временем — и в итоге начинает использовать больше системных ресурсов, чем ожидается.

На проблему обратили внимание и пользователи. Один из них пожаловался, что Delivery Optimization может "съесть всю память и сидеть просто так". После этого пользователь Reddit с ником Niff_Naff провел тесты и пришел к выводу, что служба действительно может постепенно забирать много ОЗУ. По его наблюдениям, это касается как Windows 10, так и Windows 11, а следствием может стать падение производительности.

Потребление оперативной памяти функцией Delivery Optimization в Windows 10/11. Фото: Reddit

Отключить Delivery Optimization можно через настройки Windows. Для этого нужно открыть "Параметры" и перейти в раздел "Центр обновления Windows" — "Оптимизация доставки", после чего выключить опцию "Разрешить загрузку с других устройств". После этого, по логике описания, в системе должно оставаться больше оперативной памяти для других процессов.

Напомним, оперативная память играет ключевую роль в быстродействии любого устройства, ведь именно она обеспечивает быстрый доступ к данным программ без постоянных обращений к накопителю. Резкое подорожание ОЗУ в последнее время может сказаться не только на энтузиастах, которые собирают ПК сами, но и на конечной цене готовых устройств.

Также мы писали, что после "чистой" инсталляции Windows система иногда работает медленнее, а ноутбук быстрее теряет заряд. Чаще всего причина кроется в базовых настройках, которые чрезмерно нагружают ресурсы и одновременно влияют на уровень приватности.