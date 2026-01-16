Іконка літака від всіх проблем — для чого вмикати "Режим польоту" на смартфоні

Значок функції "Режим польоту" на смартфоні. Фото: Unsplash

"Режим польоту" на телефоні зазвичай асоціюється з перельотами, але насправді може виручити і в повсякденних ситуаціях. Він одним натисканням вимикає всі бездротові з'єднання — і цим інколи допомагає швидше, ніж перезавантаження чи "режим тиші".

Що дає "Режим польоту" у звичайному житті

На кожному смартфоні є функція, яка повністю відключає мобільний зв'язок, Wi-Fi, Bluetooth і GPS. У літаку її використовують, щоб не створювати зайвих перешкод для навігаційних систем, але можливості режиму цим не обмежуються.

Насамперед "Режим польоту" помітно знижує витрати енергії. Коли мережеві модулі вимкнені, телефон споживає значно менше заряду — це може стати корисним, якщо потрібно "дотягнути" до моменту, коли з'явиться зарядка.

Ще один практичний сценарій — швидке відновлення мережі. Якщо зв'язок або інтернет раптом зникли, інколи достатньо на короткий час увімкнути "Режим польоту" й вимкнути його назад: смартфон швидше наново під'єднається до мережі, ніж після повного перезапуску.

Крім того, за вимкнених бездротових з'єднань телефон може заряджатися швидше. Це особливо відчутно, коли потрібно оперативно поповнити заряд перед виходом з дому або в дорозі.

Окрім цього, "Режим польоту" допомагає тимчасово ізолюватися від зовнішніх подразників — дзвінків і повідомлень. Це зручно під час важливих зустрічей або коли хочеться перепочити від постійного потоку сповіщень, не вимикаючи смартфон повністю.

