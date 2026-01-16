Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології Важливіший, ніж ми думаємо — навіщо в смартфонах "Режим польоту"

Важливіший, ніж ми думаємо — навіщо в смартфонах "Режим польоту"

Ua ru
Дата публікації: 16 січня 2026 12:32
Іконка літака від всіх проблем — для чого вмикати "Режим польоту" на смартфоні
Значок функції "Режим польоту" на смартфоні. Фото: Unsplash

"Режим польоту" на телефоні зазвичай асоціюється з перельотами, але насправді може виручити і в повсякденних ситуаціях. Він одним натисканням вимикає всі бездротові з'єднання — і цим інколи допомагає швидше, ніж перезавантаження чи "режим тиші".

Про це пише ТСН.

Реклама
Читайте також:

Що дає "Режим польоту" у звичайному житті

На кожному смартфоні є функція, яка повністю відключає мобільний зв'язок, Wi-Fi, Bluetooth і GPS. У літаку її використовують, щоб не створювати зайвих перешкод для навігаційних систем, але можливості режиму цим не обмежуються.

Насамперед "Режим польоту" помітно знижує витрати енергії. Коли мережеві модулі вимкнені, телефон споживає значно менше заряду — це може стати корисним, якщо потрібно "дотягнути" до моменту, коли з'явиться зарядка.

Ще один практичний сценарій — швидке відновлення мережі. Якщо зв'язок або інтернет раптом зникли, інколи достатньо на короткий час увімкнути "Режим польоту" й вимкнути його назад: смартфон швидше наново під'єднається до мережі, ніж після повного перезапуску.

Крім того, за вимкнених бездротових з'єднань телефон може заряджатися швидше. Це особливо відчутно, коли потрібно оперативно поповнити заряд перед виходом з дому або в дорозі.

Окрім цього, "Режим польоту" допомагає тимчасово ізолюватися від зовнішніх подразників — дзвінків і повідомлень. Це зручно під час важливих зустрічей або коли хочеться перепочити від постійного потоку сповіщень, не вимикаючи смартфон повністю.

Нагадаємо, у 2026 році смартфони ризикують стати дорожчими через нестачу DRAM і стрибок цін на ключові компоненти. Щоб утримати вартість бюджетних моделей, виробники вже обговорюють повернення конфігурацій із 4 ГБ оперативної пам'яті.

Також ми писали, що заряджання смартфонів та інших гаджетів від USB-порту ноутбука лише здається зручним рішенням. Насправді це повільний і не надто ефективний спосіб, який до того ж швидше виснажує акумулятор самого ноутбука.

зв'язок лайфхаки смартфон корисні поради функції авіарежим
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації