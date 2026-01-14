Смартфони у 2026 році подорожчають — дефіцит DRAM і зростання цін

Смартфон на вітрині у магазині. Фото: Unsplash

Смартфони у 2026 році можуть помітно подорожчати через дефіцит DRAM і різке зростання цін на ключові компоненти. Виробники вже розглядають компроміси на кшталт повернення 4 ГБ оперативної пам'яті в бюджетних моделях, щоб стримати собівартість.

Як зміниться вартість смартфонів у 2026 році

За оцінкою, сукупна вартість компонентів смартфона у 2026 році може зрости приблизно на 25% саме через кризу з DRAM. На цьому тлі дорожчає не лише оперативна пам'ять: мобільна LPDDR-пам'ять подорожчала більш ніж на 70%, а витрати на NAND-накопичувачі стали на 100% вищими. Це створює додатковий тиск напередодні виходу пристроїв із 2-нм чипсетами, які кілька компаній планують представити пізніше цього року.

Дефіцит DRAM зачіпає практично всіх гравців ринку. Співкерівник Samsung раніше коментував, що уникнути цієї кризи не зможе жодна компанія. Навіть Apple, за повідомленнями, була змушена діяти жорсткіше — нібито відправляла своїх керівників на тривалі закордонні відрядження, щоб домовитися про постачання з Samsung і SK hynix.

Дані Omdia, якими поділився інформатор Ice Universe, вказують, що виробникам смартфонів доведеться закладати у витрати "премію" до цін на DRAM і NAND на рівні 70% та 100% відповідно. Окремий аналіз TrendForce також показує зміну структури собівартості: якщо раніше пам'ять займала близько 10-15% виробничих витрат смартфона, то тепер її частка зросла до 20%.

Дорожчають і процесори. Зокрема, йдеться, що чипсети на кшталт Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro цього року можуть коштувати понад 300 доларів, тоді як Snapdragon 8 Elite Gen 5 оцінюють приблизно у 280 доларів за одиницю. У результаті виробникам доведеться або жорсткіше економити на характеристиках, або перекладати зростання витрат на покупців, ризикуючи падінням продажів.

Нагадаємо, Asus може пропустити 2026 рік без запуску нових смартфонів під брендами ZenFone та ROG Phone. Таке рішення пов'язують зі зростанням цін на компоненти через кризу на ринку пам'яті та слабкою рентабельністю мобільного напряму.

Також ми писали, що Apple суттєво наростила закупівлі низьковольтної пам'яті LPDDR у Samsung для лінійки iPhone 17. За оцінками, корейська компанія може забезпечити до 60-70% постачань, ще більше закріпивши за собою статус ключового партнера Apple.