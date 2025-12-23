Apple різко збільшила закупівлі пам'яті у Samsung для iPhone 17 — у чому причина

Логотип компанії Samsung на фасаді будівлі. Фото: Unsplash

Apple різко збільшила частку закупівель низьковольтної пам'яті LPDDR у Samsung для лінійки iPhone 17. Компанія могла забезпечити собі до 60-70% постачань, посиливши статус Samsung як ключового партнера.

Про це пише Корейська економічна газета.

Чому Apple збільшила обсяги закупівлі пам'яті у Samsung

Флагманським напрямом напівпровідникового бізнесу Samsung часто називають масову DDR-пам'ять, однак у випадку з Apple особливу роль відіграє саме LPDDR — енергоефективна оперативна пам'ять для мобільних пристроїв. За інформацією з ринку, найбільший обсяг LPDDR5X для iPhone 17 дістався саме Samsung, і компанія могла стати постачальником №1 у цій категорії.

iPhone отримує LPDDR від трьох великих виробників — Samsung, SK hynix і Micron, при цьому Apple офіційно не розкриває розподіл часток між ними. Раніше уявлення про баланс постачань формувалося, зокрема, за результатами "розбирань" смартфонів: у таких оглядах часто згадували чипи SK hynix, через що припускали, що він має перевагу або принаймні йде "на рівних" із Samsung.

Для виробництва близько 230 млн iPhone на рік потрібні гарантовані обсяги LPDDR, і без масштабів Samsung це складно забезпечити. Додатковий чинник — перерозподіл виробничих пріоритетів: SK hynix і Micron дедалі більше концентруються на високошвидкісній пам'яті для ШІ, тоді як у Samsung частка "звичайної" DRAM залишається значною. Через це Apple намагається зафіксувати для себе якомога більше мобільної пам'яті саме в Samsung.

Залежність Apple від Samsung також можна пояснити "ерою ШІ", адже роль пам'яті у смартфонах посилюється. iPhone 17 Air, Pro та Pro Max отримали 12 Гб оперативної пам'яті — найбільший обсяг в історії iPhone, тоді як в iPhone 15 та iPhone 16 використовували 8 Гб. Це пояснюється потребами запуску генеративних ШІ-функцій, які підвищують вимоги до обсягу й швидкодії пам'яті.

Нагадаємо, дефіцит DRAM може відкинути ринок смартфонів на кілька років назад у питанні обсягів пам'яті. У свіжому звіті зазначається, що виробники можуть знову повернутися до бюджетних моделей із 4 Гб ОЗП, а перехід флагманів на 16 Гб суттєво загальмується.

Також ми писали, що під час вибору нового смартфона важливо оцінювати не лише дизайн, а й "начинку". Насамперед варто правильно визначитися з обсягом оперативної пам'яті, адже саме вона значною мірою впливає на комфорт роботи пристрою.