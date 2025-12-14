Смартфони можуть повернутися до 4 ГБ оперативної пам'яті — у чому причина

Чипи пам'яті. Фото: Unsplash

Через дефіцит DRAM ринок смартфонів може відкотитися на кілька років у характеристиках пам'яті. У новому звіті йдеться, що виробники здатні знову почати випускати бюджетні моделі з 4 ГБ ОЗП, а перехід флагманів на 16 ГБ сповільниться.

Про це пише wccftech.

Тривалий дефіцит DRAM може змусити компанії переглянути конфігурації майбутніх смартфонів у бік зниження. Виробники можуть "розбавляти" специфікації: найпростіші пристрої — отримувати лише 4 ГБ оперативної пам'яті, а моделі середнього сегмента, які зазвичай виходили з 12 ГБ, у базових версіях можуть обмежитися 6-8 ГБ або 8 ГБ замість 12 ГБ.

Дефіцит вплине й на топсегмент: темп переходу флагманських лінійок на 16 ГБ сповільниться. Раніше на ринку вже з'являлися максимальні конфігурації на кшталт 24 ГБ, однак такі варіанти можуть стати рідкістю на тлі поточної ситуації.

Як зміняться конфігурації смартфонів. Фото: TrendForce

Компанії на кшталт Samsung вже відходять від випуску HBM і переорієнтовуються на DDR5, що відображає напруженість із доступністю та прибутковістю різних напрямів.

Основний обсяг продажів смартфонів припадає саме на доступні моделі. У третьому кварталі 2025 року найбільш продаваним Android-смартфоном став Samsung Galaxy A16 5G, який постачається з 8 ГБ пам'яті. Це може означати, що в разі реального зниження характеристик покупцям доведеться збільшувати бюджет, аби отримати звичний рівень ОЗП.

Серед можливих "плюсів" такого даунгрейду називають тиск на Google з боку виробників, щоб краще оптимізувати Android для роботи з меншими обсягами оперативної пам'яті — за аналогією з підходом Apple в iOS. Водночас в епоху обробки ШІ безпосередньо на пристрої більший обсяг пам'яті все одно має перевагу, а в попередніх оцінках для таких задач навіть звучала перспектива 20 ГБ як майбутньої "масової" планки.

Нагадаємо, під час вибору смартфона більшість покупців передусім звертають увагу на обсяг пам'яті, адже саме він визначає комфорт щоденного користування. Втім у 2026 році принцип "чим більше — тим краще" вже не завжди виправданий, і важливо співвідносити характеристики з реальними потребами.

Також ми писали, що подорожчання оперативної пам'яті може ще більше підняти ціни на смартфони, змушуючи виробників шукати альтернативи. Одним із таких рішень може стати повернення слотів для microSD, які дозволяють розширювати сховище без переплати за дорожчі конфігурації.