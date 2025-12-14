Смартфоны могут вернуться к 4 ГБ оперативной памяти — в чем причина

Чипы памяти. Фото: Unsplash

Из-за дефицита DRAM рынок смартфонов может откатиться на несколько лет в характеристиках памяти. В новом отчете говорится, что производители способны снова начать выпускать бюджетные модели с 4 ГБ ОЗУ, а переход флагманов на 16 ГБ замедлится.

Об этом пишет wccftech.

Длительный дефицит DRAM может заставить компании пересмотреть конфигурации будущих смартфонов в сторону снижения. Производители могут "разбавлять" спецификации: самые простые устройства — получать лишь 4 ГБ оперативной памяти, а модели среднего сегмента, которые обычно выходили с 12 ГБ, в базовых версиях могут ограничиться 6-8 ГБ или 8 ГБ вместо 12 ГБ.

Дефицит повлияет и на топ-сегмент: темп перехода флагманских линеек на 16 ГБ замедлится. Ранее на рынке уже появлялись максимальные конфигурации вроде 24 ГБ, однако такие варианты могут стать редкостью на фоне текущей ситуации.

Как изменятся конфигурации смартфонов. Фото: TrendForce

Компании вроде Samsung уже отходят от выпуска HBM и переориентируются на DDR5, что отражает напряженность с доступностью и прибыльностью различных направлений.

Основной объем продаж смартфонов приходится именно на доступные модели. В третьем квартале 2025 года самым продаваемым Android-смартфоном стал Samsung Galaxy A16 5G, который поставляется с 8 ГБ памяти. Это может означать, что в случае реального снижения характеристик покупателям придется увеличивать бюджет, чтобы получить привычный уровень ОЗУ.

Среди возможных "плюсов" такого даунгрейда называют давление на Google со стороны производителей, чтобы лучше оптимизировать Android для работы с меньшими объемами оперативной памяти — по аналогии с подходом Apple в iOS. В то же время в эпоху обработки ИИ непосредственно на устройстве больший объем памяти все равно имеет преимущество, а в предыдущих оценках для таких задач даже звучала перспектива 20 ГБ как будущей "массовой" планки.

Напомним, при выборе смартфона большинство покупателей прежде всего обращают внимание на объем памяти, ведь именно он определяет комфорт ежедневного пользования. Впрочем, в 2026 году принцип "чем больше — тем лучше" уже не всегда оправдан, и важно соотносить характеристики с реальными потребностями.

Также мы писали, что подорожание оперативной памяти может еще больше поднять цены на смартфоны, заставляя производителей искать альтернативы. Одним из таких решений может стать возвращение слотов для microSD, которые позволяют расширять хранилище без переплаты за более дорогие конфигурации.