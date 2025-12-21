Відео
Головна Технології Скільки оперативної пам’яті потрібно смартфону — поради

Скільки оперативної пам’яті потрібно смартфону — поради

Ua ru
Дата публікації: 21 грудня 2025 14:24
Скільки оперативної пам’яті потрібно смартфону — як обрати телефон
Телефон в руках. Ілюстративне фото: freepik

Обираючи новий смартфон, варто звертати увагу не лише на його зовнішній вигляд, а й на характеристики. Перш за все потрібно визначитись з оперативною пам'яттю гаджета.

Скільки оперативної пам'яті потрібно телефону — читайте в матеріалі Новини.LIVE

Скільки оперативної пам'яті потрібно телефону

Питання оперативної пам'яті в смартфонах зараз дуже спірне. З одного боку, локальний штучний інтелект на кшталт Gemini Nano чи Galaxy AI потребує близько 3-4 ГБ оперативної пам'яті для фонових процесів. Однак зараз є дефіцит DRAM і зростання цін на 40%, тому виробники змушені економити і врізати оперативну пам'ять.

Головною причиною є зміна пріоритетів у виробництві пам'яті. Samsung, SK Hynix та інші великі гравці дедалі активніше переходять на випуск HBM-пам’яті для серверів зі штучним інтелектом, тоді як сегмент смартфонів відходить на другий план. У результаті вже у 2026 році моделі з 16 або 24 ГБ ОЗП можуть майже зникнути з ринку, а навіть 12 ГБ стануть скоріше винятком, ніж правилом.

Такі пристрої Galaxy S Ultra, Pixel Pro або ігрові смартфони потребують щонайменше 12 ГБ оперативної пам'яті для роботи з ШІ-функціями, відео та активної багатозадачності. Втім, аналітики прогнозують, що виробники залишать такі обсяги лише для версій Pro або Ultra, тоді як базові флагмани обмежаться 8 ГБ ОЗП. Це стане компромісом між зростанням цін і технічними вимогами сучасного софту.

Найбільш болісні зміни очікують бюджетний сегмент. Якщо у 2024-2025 роках смартфони з 8-12 ГБ пам'яті були цілком звичним явищем, то вже у 2026-му стандартом може стати 6 ГБ, а в найдешевших моделях — лише 4 ГБ. Формально такого обсягу вистачить для месенджерів і перегляду відео, однак про комфортну багатозадачність чи ігри доведеться забути. Виробники робитимуть ставку на "віртуальну ОЗУ", яка виглядає привабливо в характеристиках, але на практиці не здатна повноцінно замінити реальну оперативну пам'ять.

Нагадаємо, раніше ми писали, чи шкідлива нічна зарядка смартфона. Виробники попереджають, що це прискорює зношування акумулятора. 

Водночас авторитетний техноблогер назвав найкращий смартфон 2025 року. Серед лідерів телефони шістьох виробників. 

Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
