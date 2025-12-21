Сколько оперативной памяти нужно смартфону — как выбрать телефон

Телефон в руках. Иллюстративное фото: freepik

Выбирая новый смартфон, стоит обращать внимание не только на его внешний вид, но и на характеристики. Прежде всего нужно определиться с оперативной памятью гаджета.

Сколько оперативной памяти нужно телефону

Вопрос оперативной памяти в смартфонах сейчас очень спорный. С одной стороны, локальный искусственный интеллект вроде Gemini Nano или Galaxy AI требует около 3-4 ГБ оперативной памяти для фоновых процессов. Однако сейчас есть дефицит DRAM и рост цен на 40%, поэтому производители вынуждены экономить и урезать оперативную память.

Главной причиной является изменение приоритетов в производстве памяти. Samsung, SK Hynix и другие крупные игроки все активнее переходят на выпуск HBM-памяти для серверов с искусственным интеллектом, тогда как сегмент смартфонов отходит на второй план. В результате уже в 2026 году модели с 16 или 24 ГБ ОЗУ могут почти исчезнуть с рынка, а даже 12 ГБ станут скорее исключением, чем правилом.

Такие устройства Galaxy S Ultra, Pixel Pro или игровые смартфоны требуют не менее 12 ГБ оперативной памяти для работы с ИИ-функциями, видео и активной многозадачности. Впрочем, аналитики прогнозируют, что производители оставят такие объемы только для версий Pro или Ultra, тогда как базовые флагманы ограничатся 8 ГБ ОЗУ. Это станет компромиссом между ростом цен и техническими требованиями современного софта.

Наиболее болезненные изменения ожидают бюджетный сегмент. Если в 2024-2025 годах смартфоны с 8-12 ГБ памяти были вполне привычным явлением, то уже в 2026-м стандартом может стать 6 ГБ, а в самых дешевых моделях — лишь 4 ГБ. Формально такого объема хватит для мессенджеров и просмотра видео, однако о комфортной многозадачности или играх придется забыть. Производители будут делать ставку на "виртуальную ОЗУ", которая выглядит привлекательно в характеристиках, но на практике не способна полноценно заменить реальную оперативную память.

