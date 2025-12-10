Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии Авторитетный техноблогер назвал лучший смартфон 2025 года

Авторитетный техноблогер назвал лучший смартфон 2025 года

Ua ru
Дата публикации 10 декабря 2025 16:32
Авторитетный техноблогер назвал смартфон года 2025 — кто победил в рейтинге
На столе смартфоны-номинанты на премию "Смартфон года". Фото: кадр из видео/YouTube

Пользователи продолжают следить за ежегодным рейтингом смартфонов от Маркеса Браунли, одного из самых влиятельных техноблогеров мира. Он традиционно подвел итоги года в своем видео и раздал награды смартфонам.

Об этом говорится в его видео на YouTube.

Реклама
Читайте также:

Что показал рейтинг смартфонов 2025 года

На этот раз Apple собрала сразу четыре награды: компания получила главный титул за iPhone 17, отличилась дизайном iPhone Air, но также оказалась в центре критики из-за iPhone 16e, который блогер назвал главным провалом года. Среди других победителей — смартфоны Xiaomi, Samsung, Oppo, OnePlus и CMF, выделившиеся автономностью, камерами и соотношением цены и возможностей.

В категории лучшего большого смартфона Браунли выбрал Xiaomi 17 Pro Max. Это настоящий гигант с почти 6,9-дюймовым дисплеем и флагманским процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5. Одной из главных особенностей стал второй дисплей на задней панели яркостью до 1000 нит, который позволяет снимать селфи на основные камеры. Модель также выделяется большой кремний-углеродной батареей на 7500 мАч.

Лучшим компактным смартфоном Маркес признал Samsung Galaxy Z Flip 7. Классических небольших флагманов почти не осталось, поэтому их роль взяли на себя складные модели. В сложенном состоянии Z Flip 7 позволяет выполнять большинство повседневных задач на внешнем экране диагональю 10,4 см, что, по словам блогера, помогает меньше "залипать" в бесконечной ленте новостей.

В номинации "Лучшая камера" победил Oppo Find X9 Pro. Смартфон получил четыре сенсора, в том числе два модуля на 50 мегапикселей и 200-мегапиксельный телеобъектив. Фирменная насадка от Hasselblad превращает гаджет почти в полноценную камеру с 10-кратным оптическим зумом.

За лучшее соотношение цены и качества отметили CMF Phone 2 Pro. При стоимости 279 долларов этот смартфон предлагает модульную конструкцию, яркий дисплей с частотой обновления 120 Гц и хорошо оптимизированное программное обеспечение, которое воспринимается на уровне значительно более дорогих моделей.

В категории автономности Браунли наградил OnePlus 15. Благодаря новым кремний-углеродным элементам производителю удалось вместить в тонкий корпус аккумулятор емкостью 7300 мАч. По оценке блогера, этого хватает на три полных дня активного использования.

Дизайн года, по мнению MKBHD, продемонстрировал iPhone Air. Несмотря на компромиссы, ультратонкий корпус и ощущение "ювелирного изделия" в руке сделали этот смартфон самым интересным с точки зрения внешнего вида и тактильных ощущений.

Лучшим складным смартфоном стал Samsung Galaxy Z Fold 7. Устройство стало тоньше и удобнее в сложенном состоянии, сохранив при этом стабильную работу программного обеспечения и достойную автономность.

Отдельную награду "Самый большой прогресс" получил базовый iPhone 17. Apple наконец добавила к стартовой модели дисплей с частотой 120 Гц, удвоила объем памяти и обновила камеры. В итоге смартфон перестал выглядеть "урезанной" версией линейки и превратился в полноценный девайс без существенных слабых мест.

Зато iPhone 16e заслужил антипремию "Провал года". Apple попыталась предложить более доступный iPhone, но лишила его слишком многих функций: оставила экран на 60 Гц, только одну камеру, убрала современные стандарты Wi-Fi и кнопку управления камерой. Учитывая стартовую цену 599 долларов, блогер считает такие компромиссы неоправданными.

Главный титул "Смартфон года" Браунли отдал iPhone 17. По его словам, это самый сбалансированный телефон 2025 года: сочетание нового экрана с высокой частотой обновления, хорошей автономности, мощных камер и адекватной цены делает его лучшим выбором для большинства пользователей.

Напомним, новый iPhone Air демонстрирует самое быстрое падение стоимости среди актуальных моделей Apple: за десять недель после релиза некоторые конфигурации подешевели почти вдвое. В то же время линейка iPhone 17 значительно лучше держит цену и даже превосходит предыдущие поколения по стабильности стоимости на вторичном рынке.

Также мы писали, что свежая информация об iPhone 17e гласит: более доступная версия получит обновленный дизайн без большой "челки" и может появиться на рынке уже в начале 2026 года. В то же время модель сохранит ряд упрощений в характеристиках, чтобы оставаться более бюджетной альтернативой стандартному iPhone 17.

рейтинг премия награда смартфон iPhone 17 итоги года
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации