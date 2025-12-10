Авторитетный техноблогер назвал смартфон года 2025 — кто победил в рейтинге

На столе смартфоны-номинанты на премию "Смартфон года". Фото: кадр из видео/YouTube

Пользователи продолжают следить за ежегодным рейтингом смартфонов от Маркеса Браунли, одного из самых влиятельных техноблогеров мира. Он традиционно подвел итоги года в своем видео и раздал награды смартфонам.

Об этом говорится в его видео на YouTube.

Что показал рейтинг смартфонов 2025 года

На этот раз Apple собрала сразу четыре награды: компания получила главный титул за iPhone 17, отличилась дизайном iPhone Air, но также оказалась в центре критики из-за iPhone 16e, который блогер назвал главным провалом года. Среди других победителей — смартфоны Xiaomi, Samsung, Oppo, OnePlus и CMF, выделившиеся автономностью, камерами и соотношением цены и возможностей.

В категории лучшего большого смартфона Браунли выбрал Xiaomi 17 Pro Max. Это настоящий гигант с почти 6,9-дюймовым дисплеем и флагманским процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5. Одной из главных особенностей стал второй дисплей на задней панели яркостью до 1000 нит, который позволяет снимать селфи на основные камеры. Модель также выделяется большой кремний-углеродной батареей на 7500 мАч.

Лучшим компактным смартфоном Маркес признал Samsung Galaxy Z Flip 7. Классических небольших флагманов почти не осталось, поэтому их роль взяли на себя складные модели. В сложенном состоянии Z Flip 7 позволяет выполнять большинство повседневных задач на внешнем экране диагональю 10,4 см, что, по словам блогера, помогает меньше "залипать" в бесконечной ленте новостей.

В номинации "Лучшая камера" победил Oppo Find X9 Pro. Смартфон получил четыре сенсора, в том числе два модуля на 50 мегапикселей и 200-мегапиксельный телеобъектив. Фирменная насадка от Hasselblad превращает гаджет почти в полноценную камеру с 10-кратным оптическим зумом.

За лучшее соотношение цены и качества отметили CMF Phone 2 Pro. При стоимости 279 долларов этот смартфон предлагает модульную конструкцию, яркий дисплей с частотой обновления 120 Гц и хорошо оптимизированное программное обеспечение, которое воспринимается на уровне значительно более дорогих моделей.

В категории автономности Браунли наградил OnePlus 15. Благодаря новым кремний-углеродным элементам производителю удалось вместить в тонкий корпус аккумулятор емкостью 7300 мАч. По оценке блогера, этого хватает на три полных дня активного использования.

Дизайн года, по мнению MKBHD, продемонстрировал iPhone Air. Несмотря на компромиссы, ультратонкий корпус и ощущение "ювелирного изделия" в руке сделали этот смартфон самым интересным с точки зрения внешнего вида и тактильных ощущений.

Лучшим складным смартфоном стал Samsung Galaxy Z Fold 7. Устройство стало тоньше и удобнее в сложенном состоянии, сохранив при этом стабильную работу программного обеспечения и достойную автономность.

Отдельную награду "Самый большой прогресс" получил базовый iPhone 17. Apple наконец добавила к стартовой модели дисплей с частотой 120 Гц, удвоила объем памяти и обновила камеры. В итоге смартфон перестал выглядеть "урезанной" версией линейки и превратился в полноценный девайс без существенных слабых мест.

Зато iPhone 16e заслужил антипремию "Провал года". Apple попыталась предложить более доступный iPhone, но лишила его слишком многих функций: оставила экран на 60 Гц, только одну камеру, убрала современные стандарты Wi-Fi и кнопку управления камерой. Учитывая стартовую цену 599 долларов, блогер считает такие компромиссы неоправданными.

Главный титул "Смартфон года" Браунли отдал iPhone 17. По его словам, это самый сбалансированный телефон 2025 года: сочетание нового экрана с высокой частотой обновления, хорошей автономности, мощных камер и адекватной цены делает его лучшим выбором для большинства пользователей.

Напомним, новый iPhone Air демонстрирует самое быстрое падение стоимости среди актуальных моделей Apple: за десять недель после релиза некоторые конфигурации подешевели почти вдвое. В то же время линейка iPhone 17 значительно лучше держит цену и даже превосходит предыдущие поколения по стабильности стоимости на вторичном рынке.

Также мы писали, что свежая информация об iPhone 17e гласит: более доступная версия получит обновленный дизайн без большой "челки" и может появиться на рынке уже в начале 2026 года. В то же время модель сохранит ряд упрощений в характеристиках, чтобы оставаться более бюджетной альтернативой стандартному iPhone 17.