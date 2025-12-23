Видео
Samsung может стать главным поставщиком памяти для iPhone

Samsung может стать главным поставщиком памяти для iPhone

ru
Дата публикации 23 декабря 2025 10:34
Apple резко увеличила закупки памяти у Samsung для iPhone 17 — в чем причина
Логотип компании Samsung на фасаде здания. Фото: Unsplash

Apple резко увеличила долю закупок низковольтной памяти LPDDR у Samsung для линейки iPhone 17. Компания могла обеспечить себе до 60-70% поставок, усилив статус Samsung как ключевого партнера.

Об этом пишет Корейская экономическая газета.

Читайте также:

Почему Apple увеличила объемы закупки памяти у Samsung

Флагманским направлением полупроводникового бизнеса Samsung часто называют массовую DDR-память, однако в случае с Apple особую роль играет именно LPDDR — энергоэффективная оперативная память для мобильных устройств. По информации с рынка, наибольший объем LPDDR5X для iPhone 17 достался именно Samsung, и компания могла стать поставщиком №1 в этой категории.

iPhone получает LPDDR от трех крупных производителей — Samsung, SK hynix и Micron, при этом Apple официально не раскрывает распределение долей между ними. Ранее представление о балансе поставок формировалось, в частности, по результатам "разборок" смартфонов: в таких обзорах часто упоминали чипы SK hynix, из-за чего предполагали, что он имеет преимущество или по крайней мере идет "на равных" с Samsung.

Для производства около 230 млн iPhone в год нужны гарантированные объемы LPDDR, и без масштабов Samsung это сложно обеспечить. Дополнительный фактор — перераспределение производственных приоритетов: SK hynix и Micron все больше концентрируются на высокоскоростной памяти для ИИ, тогда как у Samsung доля "обычной" DRAM остается значительной. Из-за этого Apple пытается зафиксировать для себя как можно больше мобильной памяти именно у Samsung.

Зависимость Apple от Samsung также можно объяснить "эрой ИИ", ведь роль памяти в смартфонах усиливается. iPhone 17 Air, Pro и Pro Max получили 12 Гб оперативной памяти — самый большой объем в истории iPhone, тогда как в iPhone 15 и iPhone 16 использовали 8 Гб. Это объясняется потребностями запуска генеративных ИИ-функций, которые повышают требования к объему и быстродействию памяти.

Напомним, дефицит DRAM может отбросить рынок смартфонов на несколько лет назад в вопросе объемов памяти. В свежем отчете отмечается, что производители могут снова вернуться к бюджетным моделям с 4 Гб ОЗУ, а переход флагманов на 16 Гб существенно затормозится.

Также мы писали, что при выборе нового смартфона важно оценивать не только дизайн, но и "начинку". Прежде всего стоит правильно определиться с объемом оперативной памяти, ведь именно она в значительной степени влияет на комфорт работы устройства.

Apple iPhone Samsung дефицит чипы оперативная память
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
