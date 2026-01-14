Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии Почему смартфоны в 2026 году могут стать значительно дороже

Почему смартфоны в 2026 году могут стать значительно дороже

Ua en ru
Дата публикации 14 января 2026 10:34
Смартфоны в 2026 году подорожают - дефицит DRAM и рост цен
Смартфон на витрине в магазине. Фото: Unsplash

Смартфоны в 2026 году могут заметно подорожать из-за дефицита DRAM и резкого роста цен на ключевые компоненты. Производители уже рассматривают компромиссы вроде возвращения 4 ГБ оперативной памяти в бюджетных моделях, чтобы сдержать себестоимость.

Об этом пишет wccftech.

Реклама
Читайте также:

Как изменится стоимость смартфонов в 2026 году

По оценке, совокупная стоимость компонентов смартфона в 2026 году может вырасти примерно на 25% именно из-за кризиса с DRAM. На этом фоне дорожает не только оперативная память: мобильная LPDDR-память подорожала более чем на 70%, а расходы на NAND-накопители стали на 100% выше. Это создает дополнительное давление в преддверии выхода устройств с 2-нм чипсетами, которые несколько компаний планируют представить позже в этом году.

Дефицит DRAM затрагивает практически всех игроков рынка. Соруководитель Samsung ранее комментировал, что избежать этого кризиса не сможет ни одна компания. Даже Apple, по сообщениям, была вынуждена действовать жестче — якобы отправляла своих руководителей в длительные заграничные командировки, чтобы договориться о поставках с Samsung и SK hynix.

Данные Omdia, которыми поделился информатор Ice Universe, указывают, что производителям смартфонов придется закладывать в расходы "премию" к ценам на DRAM и NAND на уровне 70% и 100% соответственно. Отдельный анализ TrendForce также показывает изменение структуры себестоимости: если раньше память занимала около 10-15% производственных затрат смартфона, то теперь ее доля выросла до 20%.

Дорожают и процессоры. В частности, говорится, что чипсеты вроде Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro в этом году могут стоить более 300 долларов, тогда как Snapdragon 8 Elite Gen 5 оценивают примерно в 280 долларов за единицу. В результате производителям придется либо жестче экономить на характеристиках, либо перекладывать рост расходов на покупателей, рискуя падением продаж.

Напомним, Asus может пропустить 2026 год без запуска новых смартфонов под брендами ZenFone и ROG Phone. Такое решение связывают с ростом цен на компоненты из-за кризиса на рынке памяти и слабой рентабельностью мобильного направления.

Также мы писали, что Apple существенно нарастила закупки низковольтной памяти LPDDR у Samsung для линейки iPhone 17. По оценкам, корейская компания может обеспечить до 60-70% поставок, еще больше закрепив за собой статус ключевого партнера Apple.

рынок смартфон цены дефицит память оперативная память
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации