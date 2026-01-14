Смартфоны в 2026 году подорожают - дефицит DRAM и рост цен

Смартфон на витрине в магазине. Фото: Unsplash

Смартфоны в 2026 году могут заметно подорожать из-за дефицита DRAM и резкого роста цен на ключевые компоненты. Производители уже рассматривают компромиссы вроде возвращения 4 ГБ оперативной памяти в бюджетных моделях, чтобы сдержать себестоимость.

Об этом пишет wccftech.

Как изменится стоимость смартфонов в 2026 году

По оценке, совокупная стоимость компонентов смартфона в 2026 году может вырасти примерно на 25% именно из-за кризиса с DRAM. На этом фоне дорожает не только оперативная память: мобильная LPDDR-память подорожала более чем на 70%, а расходы на NAND-накопители стали на 100% выше. Это создает дополнительное давление в преддверии выхода устройств с 2-нм чипсетами, которые несколько компаний планируют представить позже в этом году.

Дефицит DRAM затрагивает практически всех игроков рынка. Соруководитель Samsung ранее комментировал, что избежать этого кризиса не сможет ни одна компания. Даже Apple, по сообщениям, была вынуждена действовать жестче — якобы отправляла своих руководителей в длительные заграничные командировки, чтобы договориться о поставках с Samsung и SK hynix.

Данные Omdia, которыми поделился информатор Ice Universe, указывают, что производителям смартфонов придется закладывать в расходы "премию" к ценам на DRAM и NAND на уровне 70% и 100% соответственно. Отдельный анализ TrendForce также показывает изменение структуры себестоимости: если раньше память занимала около 10-15% производственных затрат смартфона, то теперь ее доля выросла до 20%.

Дорожают и процессоры. В частности, говорится, что чипсеты вроде Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro в этом году могут стоить более 300 долларов, тогда как Snapdragon 8 Elite Gen 5 оценивают примерно в 280 долларов за единицу. В результате производителям придется либо жестче экономить на характеристиках, либо перекладывать рост расходов на покупателей, рискуя падением продаж.

Напомним, Asus может пропустить 2026 год без запуска новых смартфонов под брендами ZenFone и ROG Phone. Такое решение связывают с ростом цен на компоненты из-за кризиса на рынке памяти и слабой рентабельностью мобильного направления.

Также мы писали, что Apple существенно нарастила закупки низковольтной памяти LPDDR у Samsung для линейки iPhone 17. По оценкам, корейская компания может обеспечить до 60-70% поставок, еще больше закрепив за собой статус ключевого партнера Apple.