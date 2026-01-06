Asus приостанавливает выпуск смартфонов в 2026 году — ZenFone и ROG Phone под угрозой

Смартфон Asus ROG Phone 8. Фото: кадр из видео/YouTube

Asus может провести 2026 год без единой новой модели смартфона — под брендами ZenFone или ROG Phone. Причиной называют подорожание комплектующих на фоне кризиса на рынке памяти и низкую рентабельность мобильного бизнеса.

Об этом пишет DigiTimes.

Что изменится для пользователей смартфонов Asus

Тайваньская Asus по крайней мере временно сворачивает разработку новых смартфонов и в течение 2026 года не будет выпускать свежих моделей в линейках ZenFone и ROG Phone.

Основной фактор — резкий рост стоимости компонентов из-за ситуации на рынке памяти. На этом фоне мобильное направление стало менее прибыльным, поэтому компания рассматривает паузу как возможность перераспределить ресурсы на другие перспективные направления, в частности дроны и умные очки с ИИ.

При этом речь идет именно об остановке создания новых моделей, а не об отказе от поддержки уже проданных устройств. В Asus заверили, что нынешние владельцы смартфонов продолжат получать обновления ОС, а также будут иметь доступ к запчастям и сервисной поддержке.

Само подразделение, ответственное за смартфоны, сохранит текущую операционную модель. Фактически речь идет о годовой паузе в выпуске новинок, однако возвращение к регулярным релизам после нее компания пока не гарантирует.

Напомним, Apple существенно нарастила закупки энергоэффективной памяти LPDDR у Samsung для серии iPhone 17. По оценкам, корейский производитель может покрывать до 60-70% поставок, укрепив свою роль одного из главных партнеров Apple.

Также мы писали, что дефицит DRAM может отбросить рынок смартфонов в развитии характеристик памяти на несколько лет назад. Аналитики предполагают возвращение бюджетных моделей с 4 ГБ ОЗУ и замедление перехода флагманов на 16 ГБ оперативной памяти.