Відомий Android-виробник призупинить випуск смартфонів у 2026

Відомий Android-виробник призупинить випуск смартфонів у 2026

Ua ru
Дата публікації: 6 січня 2026 16:32
Asus призупиняє випуск смартфонів у 2026 році — ZenFone та ROG Phone під загрозою
Смартфон Asus ROG Phone 8. Фото: кадр з відео/YouTube

Asus може провести 2026 рік без жодної нової моделі смартфона — під брендами ZenFone чи ROG Phone. Причиною називають подорожчання комплектуючих на тлі кризи на ринку пам'яті та низьку рентабельність мобільного бізнесу.

Про це пише DigiTimes.

Читайте також:

Що зміниться для користувачів смартфонів Asus

Тайванська Asus принаймні тимчасово згортає розробку нових смартфонів і впродовж 2026 року не випускатиме свіжих моделей у лінійках ZenFone та ROG Phone.

Основний фактор — різке зростання вартості компонентів через ситуацію на ринку пам'яті. На цьому тлі мобільний напрямок став менш прибутковим, тож компанія розглядає паузу як можливість перерозподілити ресурси на інші перспективні напрями, зокрема дрони та розумні окуляри з ШІ.

При цьому йдеться саме про зупинку створення нових моделей, а не про відмову від підтримки вже проданих пристроїв. В Asus запевнили, що нинішні власники смартфонів продовжать отримувати оновлення ОС, а також матимуть доступ до запчастин і сервісної підтримки.

Сам підрозділ, відповідальний за смартфони, збереже поточну операційну модель. Фактично йдеться про річну паузу у випуску новинок, однак повернення до регулярних релізів після неї компанія наразі не гарантує.

Нагадаємо, Apple суттєво наростила закупівлі енергоефективної пам'яті LPDDR у Samsung для серії iPhone 17. За оцінками, корейський виробник може покривати до 60-70% постачань, зміцнивши свою роль одного з головних партнерів Apple.

Також ми писали, що дефіцит DRAM може відкинути ринок смартфонів у розвитку характеристик пам'яті на кілька років назад. Аналітики припускають повернення бюджетних моделей із 4 ГБ ОЗП та уповільнення переходу флагманів на 16 ГБ оперативної пам'яті.

ринок смартфон штучний інтелект дефіцит оперативна пам'ять Asus
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
